La Catedral de Jerez se llenó de fieles

Sonrisas miradas de complicidad, bienestar y asombro, rostros exultantes, miles de caras exhibiendo sus emociones, gritos al viento sin mascarillas impersonales. Poco a poco, nuestra sociedad va recuperando la saludable costumbre de reunirse en eventos multitudinarios, manifestándose sin complejos, a cara descubierta, qué alegría. Tras dos años de ausencia por la pandemia, los fieles regresaron a su Catedral de Jerez cual marabunta humana, llenando casi hasta la bandera el circuito andaluz en el Gran Premio de España de MotoGP. No faltaron a su cita. Pese a los rigores sufridos desde 2020 con el coronavirus, o la complicada situación economía influenciada por la guerra de Ucrania, la afición al motociclismo salió de sus casas para 'inundar' el trazado jerezano. Se recuperó así esa estampa única que da la vuelta al mundo, con la mejor afición vibrando casi a pie de pista, para que les oigan sus ídolos u hombres bala.

El poderoso influjo ejercido por el Circuito de Jerez cuando las motos tocan a rebato en mayo para las mejores carreras del planeta, hacen que esta fiesta no tenga parangón con ninguna otra, se apunta hasta el apuntador. Desde todos los confines de nuestro país y también del extranjero, venidos en avión, coche, moto, con hotel o tienda campaña, nadie quiere perderse esta romería piadosa. Más aún con los dos años horribles vividos por el Covid, con sus duros confinamientos, tragedias humanas y de todo tipo. Había que salir y la gente no ha fallado. Según informa el eficiente y riguroso David Sánchez en Diario de Jerez, la afluencia de espectadores ha alcanzado este año las "123.101 personas, según ha facilitado la organización del Mundial de Motociclismo, repartidos en 19.972 el viernes; 44.997 en la jornada del sábado; y 58.132 este domingo de carreras. En comparación con las cifras del último Gran Premio con público, en 2019, son 28.142 aficionados menos en el Circuito de Jerez, pero hay que tener en cuenta que, debido a la pandemia, Dorna ha facilitado 5.000 pases VIP menos por día, por lo que la merma con respecto a 2019 es de apenas 13.412. Y todo esto teniendo en cuenta la pandemia, que todavía hay cierto temor a realizar desplazamientos por el virus y a que los bolsillos no están tan 'alegres' como antaño debido a una crisis económica que es palpable". Pues eso, más claro imposible.

En este mismo sentido, corroborando incluso las declaraciones realizadas por la alcaldesa de la ciudad, Mamen Sánchez, se expresaba también Juan Baquero, que fue director del trazado andaluz y que desde hace siete años ejerce con mucho éxito esa función en el trazado Qatarí de Lusail: "Para mí, Jerez siempre será Jerez y si tenemos en cuenta que tuvimos Gran Premio en Portimao -Portugal- hace unos días a menos de 200 Km de distancia, y que es la primera carrera después de la pandemia, o que la organización del Mundial ha recortado el número de pases de acceso a paddock, la asistencia de público ha sido mucho más que digna. Las caras de felicidad de aficionados, pilotos, personal de equipos y en general de toda la familia motociclista, hacen que Jerez siga siendo algo muy especial para el Mundial de MotoGP". Por tanto, a la vista de esta afluencia fiel y masiva de público, ya va siendo hora de que Junta y Ayuntamiento remen juntos para renovar este grandioso Circuito que tanto ha dado de sí en estos 37 años de existencia. Para seguir siendo competitivos, hay que unir fuerzas, no queda otra. Aquí fuimos pioneros y hay que seguir marcando la pauta.

Humildemente, he vivido en directo grandes premios de motociclismo a lo largo y ancho del planeta, observando con detalle e 'in situ' las peculiares liturgias que profesan hacia este pasional deporte en todos los países del mundo. Desde Japón a Sudáfrica, pasando por Estados Unidos, Malasia, Brasil o la República Checa, son muchas las escenas originales de admiración y júbilo de los aficionados hacia sus ídolos que se grabaron a fuego en mi memoria. Hay gente muy especial que estremece. Pero este año he contemplado una imagen en Jerez que me dejará marcado para lo que me reste en esta plaza. Habían acabado los entrenamientos del viernes en el Gran Premio de España de MotoGP, cuando al salir del Circuito en coche vi a un niño de unos seis o siete años apostado con sus padres a las puertas del trazado. El pequeño no pretendía acceder a las instalaciones, tal vez su familia no podía comprar la entrada, él solo quería ver de cerca a los pilotos, no a través de la pantalla de televisión. Fijando su mirada sin desfallecer, ni afectado por el calor de justicia o por la lluvia que también cayó ese día, el chaval escrutaba cada coche que salía del trazado, no perdía la atención, esperando a que en alguno de los vehículos viajase, tal vez, Marc Márquez, para grabar ese momento en sus recuerdos y poder regresar a casa contento, habiendo hecho realidad un sueño. Por todos los medios, intenté detener mi automóvil e interesarme por él. Hubiera movido cielo y tierra para que su deseo se colmara de forma incluso más excepcional, pero la actividad frenética de este acelerado espectáculo no me dejó margen.

Al día siguiente, cuando salía de nuevo del trazado, consulté por aquel niño al guardia de seguridad que también estaba allí la jornada anterior. "Pobrecito, el zagalillo estuvo más de seis horas viendo pasar coches para identificar a sus pilotos preferidos, no buscaba autógrafos, ni fotos, solo quería verlos lo más cerca posible", me explicó Paco Trujillo vigilante de la puerta 1 de acceso al Circuito de Jerez, abundando que "el chiquillo tal vez venía desde un pueblo de Sevilla o de Cádiz, o vete tú a saber, pero de ahí no se movió en toda la tarde. Eso es afición". Por mucho que esta vida sea compleja, acelerada, dura y muchas veces injusta, bendita sea una carrera de motos en la Catedral de Jerez, para seguir siendo fiel y volver a reunirnos una vez al año…