Mamen Sánchez: “No entenderíamos el Mundial sin Jerez, y así lo demuestra la gente”

La vuelta del público a las gradas del Circuito de Jerez-Ángel Nieto fue la mejor noticia de un Gran Premio de España de MotoGP que cumplió con las expectativas e incluso, en palabras de la propia alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, “mejor de lo que se preveía”.

La primera edil de la ciudad dio las gracias “a todas las personas que han hecho posible este éxito”, refiriéndose especialmente a los empleados del trazado y su propio equipo de gobierno. “Acabamos un Gran Premio que necesitábamos porque llevábamos dos años con las tribunas vacías y eso es muy duro”, agregó.

Sánchez mandó un recado a Dorna instando a que Jerez no se quede sin esta prueba de 2024 a 2026. “No se entendería el mundial sin Jerez, y se ha demostrado otra vez con la respuesta de la gente. Mientras que otros grandes premios no están respondiendo, Jerez sí lo hace. Es verdad que hay unos convenios pero estoy segura de que las reflexiones se harán”.

“A ver cómo acaba el año, pero las experiencias nuevas no están dando tan buen resultado como Jerez, creo que no se puede prescindir de este Circuito. Entendemos que es un negocio y que quieren entrar en otros países, pero este Circuito no se puede sacrificar y quedarse un año sin Gran Premio”, insistió.

La alcaldesa anunció que tras la reunión mantenida con la Federación Internacional de Motociclismo, el Circuito sufrirá obras durante los meses de julio y agosto cuando se lleve a cabo “el retranqueo de las curvas 1 y 5, más que nada en las escapatorias, como así se nos exigen” y también “nos han pedido la curva 2, pero le hemos pedido que nos dejen un año más”.

Por último, Mamen Sánchez lanzó un dardo envenenado a la Junta con un mensaje claro. “Hoy todo el mundo está muy contento, muchas ciudades de alrededor, la provincia, Andalucía y han venido muchas personas a presumir de que este circuito esté aquí en Jerez. Espero que también les den las gracias a los jerezanos y las jerezanas porque el mantenimiento de esto y que esto esté así, se lo deben a ellos. Que podamos seguir acogiendo grandes premios por las obras se lo deben a los jerezanos y a las jerezanas, porque son los que ponen el dinero para que este Gran Premio brille”.