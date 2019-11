Marc Márquez puede tener de compañero a su hermano Alex en HRC en 2020

Marc Márquez, a vueltas con la noticia del fin de semana de que su hermano podría subir a MotoGP en su mismo equipo tras la despedida de Jorge Lorenzo, no suelta prenda, y afirma que no hay novedad alguna y que tampoco está "muy al corriente". "No está en mis manos, simplemente lo que me preguntáis y, lógicamente, lo único que sé es que el campeón del mundo de Moto2 está en la lista de posibles compañeros de equipo, pero no sé nada más al respecto", asegura el mayor de los hermanos Márquez.

Al insistir en el asunto, Marc Márquez afirma taxativo: "Punto número uno: me da igual quien sea mi compañero. Esto no va a cambiar mi profesionalidad, ni va a cambiar mi objetivo para el año que viene, y, lógicamente, el primer rival es el compañero de taller. Este es el punto número uno, y es con ese con el que la gente te compara. Luego, está claro, y no voy a engañar, que es mi hermano, y como mi hermano que es, me gustaría que tuviese una MotoGP, sea este año que viene o el siguiente, porque es una cosa que he dicho hace un año o dos, que me gustaría verle en una MotoGP", insiste el piloto de Repsol Honda.

El catalán sostiene que "es una de las cosas en las que nunca he presionado y nunca presionaré, simplemente lo dejo en manos de Honda y en manos de mi hermano, que tiene su representante, que es el mismo que el mío, Emilio (Alzamora), luego está Honda, que tiene a Alberto Puig, a Nomura, a todos los japoneses, y son ellos los que tienen que ver qué es lo que conviene más a Honda, si le conviene una opción u otra, porque no es la única opción, porque hay dos o tres pilotos posibles candidatos para subirse a la Repsol Honda", recalcó.

Todo ello después de que su hermano completase la peor clasificación de la temporada (sale el 15º) y quién sabe si los rumores le han descentrado. Álex confesaba que "se está escribiendo, se están diciendo mil cosas, pero nosotros no tenemos ninguna novedad; son noticias que salen pero yo no sé nada, estoy centrado en esta carrera, pero está claro que el que hablen de ti fuera es una situación que hay que llevar y no lo estoy llevando de la mejor manera, aunque espero darle la vuelta mañana en carrera", reconoció el piloto de Estrella Galicia 0'0, quien tiene contrato en vigor con este equipo también en 2020".