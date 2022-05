Marc Márquez: "Estaba sufriendo demasiado, cada fin de semana era una pesadilla"

Marc Márquez y Alberto Puig, mánager general del equipo Honda Repsol, han anunciado en una rueda de prensa celebrada en el circuito de Mugello que el piloto español volverá a pasar por el quirófano para operarse del brazo derecho, en esta ocasión para corregir una rotación excesiva en el húmero derecho. El campeón español viajará el próximo martes a Estados Unidos para ser intervenido por el doctor Joaquín Sánchez-Sotelo en la Clínica Mayo y se ha mostrado convencido que esta nueva intervención solucionará los problemas que viene arrastrando desde la caída que sufrió en el Gran Premio de España de 2020 en Jerez.

El ocho veces campeón mundial ha explicado que "desde la primera intervención ha sido todo muy complicado, más la infección, que se fue lo peor. Fue un éxito aquella operación, pero después de cierto período de tiempo y cuando me subía a la moto sentía limitaciones. Estoy sufriendo mucho dolor, no tengo fuerza, no puedo pilotar como quiero y empiezo a tener molestias en el hombro izquierdo".

El piloto reconoció que la cuarta operación ya estuvo sobre la mesa hace unos meses, pero entonces "el hueso todavía no estaba soldado" y descartaron la idea, centrándose en trabajar físicamente para suplir sus limitaciones: "Tenemos un exceso de rotación en el brazo y mi estilo de pilotaje no es el mismo, tengo una posición del brazo que no es natural. Gané carreras aún así, pero se ha visto que la rotación era muy grande".

La nueva esperanza para recuperar la movilidad y la fuerza en la brazo derecho pasa por esta operación en Estados Unidos. Tras el estudio realizado por el equipo médico del doctor Sánchez-Sotelo, "me dicen que la rotación es muy grande y que vaya ya".

De esta forma, el de Cervera partirá el martes a Estados Unidos, pasará por el quirófano el próximo jueves y confía en volver en plenas facultades la próxima temporada, aunque no ha querido ponerse plazos: "Será un tiempo largo. Estaba sufriendo demasiado, cada fin de semana es una pesadilla, pero el objetivo es el mismo, regresar y la forma de regresar es preparar la temporada 2023".

Echando la vista atrás, Marc Márquez confiesa que "lo he intentado todo. Ha pasado todo un año en el que he intentado recuperar y hacer todo lo que estaba en mis manos, pero la evolución no seguía, me costaba más de lo normal y la posición encima de la moto no era natural. He seguido insistiendo, me he trasladado a Madrid bajo la supervisión de Ángel Cotorro, pero aún así me he dado cuenta de que no podía. Les dije a los doctores que así no puedo seguir porque el sufrimiento es mucho mayor que la diversión".

Pero el piloto español para nada tira la toalla: "Ha estado cerca, pero sigo siendo una persona ambiciosa que quiere luchar por los objetivos que me marco siempre y cuando estén dentro de los límites. Ahora mismo, el límite los sobrepaso muchos fines de semana: sufrimiento, dolor... todo eso lo sobrepaso, pero la llamada me ha dejado muy tranquilo porque hay un problema que es clarísimo, la rotación en el húmero, aparte de otras cosas en el hombro, y todo esto me va a ayudar. La pasión sigue siendo más grande que el sufrimiento. Esto es lo que me hace seguir".