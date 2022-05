Marc y su ‘salvada’: “La afición de Jerez me ha levantado”

No sabemos si está o no en su mejor momento, pero lo cierto es que este domingo en Jerez se ha visto de nuevo parte de ese gran Marc Márquez. La 'salvada' que ha protagonizado en la Curva 13 de Jerez son muestra de ello. El piloto español, en plena pelea con Miller y Aleix Espargaró, protagonizó una 'salvada' increíble cuando ya estaba prácticamente en el suelo. Marchaba tercero tras pasar al de Ducati pero se fue largo, perdió la moto y acabó casi en el suelo. Solamente él pudo salvar la caída.

“Si había opción de mirar al podio, era en esa curva”, destaca el catalán, quien analiza la jugada: “Me he ido un poco largo, bueno, casi en el suelo, pero la afición de Jerez me ha levantado”. “He insistido”, señala el de Honda, quien no esconde que “si me hubiese caído la culpa era mía, porque me iba largo. Era uno de esos días en los que apetece arriesgar, que sabes ves el podio ahí y te calientas. Pero la salvada de golpe me ha puesto en mi sitio”.

Cuando estaba en el suelo, la afición de Jerez me ha levantado! When I was almost on the floor, the Jerez fans help me get back up!#SpanishGP pic.twitter.com/ks53TgBRmf — Marc Márquez (@marcmarquez93) May 1, 2022

Una maniobra que le ha valido un cuarto puesto que ha celebrado “como si hubiera ganado”. “Sé que no es un objetivo muy optimista, sino realista, para que así no haya frustración”, asegura Márquez, quien incluso celebró el cuarto puesto con la afición -regalando guantes incluso-: “No soy de regalar cosas, pero he visto Nieto-Peluqui y he dicho ‘venga, tengo que tirar algo’”.

¿Vuelve Márquez?

¿Vuelve así el antiguo Márquez? La salvada de esta domingo fue en una curva "de izquierda", por lo que no entiende que, al menos todavía, tengan "un punto más". El catalán señala que "sigue siendo la misma moto con la que empezamos en Qatar, más o menos, y es ahí donde tenemos que seguir entendiendo. Es cierto que la salvada ha sido en curvas de izquierda. Cuando la haga en derechas querrá decir que ahí sí tenemos un punto más". "De momento me estoy encontrando bien de izquierdas, de derechas me está costando un poquito. Hemos hecho una buena carrera. Creo que el aficionado ha disfrutado. Hemos peleado hasta el final y esto es con lo que me quedo", destaca.

Analizando la carrera de este domingo, el de Cervera reconoce que "la salida no ha sido perfecta, ha sido buena, pero los de delante tenían las de ganar y he tenido que cortar gas”, añadiendo que “dos pilotos se han ido, que era lo esperado, tenía a Aleix (Espargaró) delante y cuando he visto a miller detrás, pensaba que ya era una lotería”. “Es el GP de España, tenía que darlo todo el día de la carrera. Durante un momento he pensado que el podio era posible, el punto clave era adelantar a Miller y parar a Aleix porque era más rápido que nosotros”, señala el ocho veces campeón del mundo.

El de Repsol Honda, a pesar de todo, está satisfecho tras la cita en Jerez. Satisfecho, o resignado: “Hoy he dado el máximo y he conseguido el máximo. He guardado mi energía durante todos los días para llegar bien al domingo, porque todavía no estoy en condiciones de hacer un fin de semana entero al 100%”.

Entonces, ¿qué falta?: “¿Qué me falta? Pues 12 segundos. Esta fin de semana lo hemos salvado, pero no de la mejor manera. Tanto en Portimao como aquí hemos salvado las carreras, pero falta todavía”.“No nos rendimos, seguimos empujando y ahora nos preparamos para un importante test el lunes. Aún así, no vamos a salir de estas pruebas para ganar en la próxima carrera", finaliza el catalán.