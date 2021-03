El conileño Marcos Ramírez, baja por una caída en la primera prueba del año

El conileño Marcos Ramírez (Kalex) será baja para el Gran Premio de Qatar de Moto2 que se disputa este domingo en el Circuito de Losail, al sufrir en la curva 14 durante los entrenamientos una caída en la que se ha producido una pequeña fisura en la cabeza del húmero derecho.

"Me duele un poco todo, la verdad, es una pena, pero estábamos arriesgando con todo lo que teníamos y al final me he ido al suelo. No me lo esperaba y menos saltar por los aires", ha explicado sobre su accidente el piloto andaluz.

"Al parecer, tengo una fractura en el hombro y será imposible correr aquí pero espero poder recuperarme pronto", señaló.

"Es una lesión complicada porque es una fisura en la cabeza del húmero y no se puede hacer nada, sólo reposo y que todo vuelva a su sitio lo antes posible", ha reconocido Marcos Ramírez.