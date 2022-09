Marc Márquez: "Hacer algo grande sería no acabar lejos de los cinco primeros"

Marc Márquez ha acabado en la octava posición en los entrenamientos libres del primer día del GP de Aragón que se disputa este fin de semana en el Circuito de Motorland en Alcañiz. El ocho veces campeón del mundo regresa 110 después de la cuarta operación del brazo derecho y le ha bastado unas cuantas vueltas para ser el mejor Honda, lo que no habla precisamente bien del resto de pilotos de la fábrica.

El español ha afirmado en su comparecencia multitudinaria ante los medios que "hacer podio esta lejos, hay muchos pilotos que van muy rápido y no es el objetivo pues para mí hacer algo grande sería acabar la carrera en buena forma y no estando muy lejos de los cinco primeros".

Márquez no se ve "luchando ahí delante, porque ahora es un momento que toca estar donde pida la moto y pida el cuerpo". En ese sentido, señala que "me he sentido bien, pero si mañana me siento peor tocará bajar un punto". La máxima tanda han sido de cinco vueltas "pero estoy aquí para apretar y sé que tarde o temprano va a llegar la primera caída, es algo normal, y lo más importante hoy es que me he encontrado mejor por la tarde que por la mañana", reconoce el piloto de Repsol.

"Estamos en una situación en la que no se da la vuelta de un fin de semana a otro, mañana empezaré a probar cosas grandes porque yo estoy aquí sobre todo para preparar el 2023"

"A nivel de ritmo estamos lejos de donde queremos estar y eso es una motivación, pero no es el objetivo principal pues es una moto que conozco, pero aquí he llegado después de tres meses y deberías pilotar por instinto, pero la manera en que piloto con esta moto es contraria a mi instinto. Ya lo dije en pretemporada, estoy pilotando esta moto de forma antinatural y a los demás pilotos de Honda les pasa", explicó el ocho veces campeón del mundo de motociclismo.

En cuanto a los pasos que tiene que dar Honda, dijo que "hay que seguir trabajando porque sobre todo hay dos marcas que están por encima de las otras. Estamos en una situación en la que no se da la vuelta de un fin de semana a otro, mañana ya empezaré a probar cosas grandes, porque aunque no es la mejor estrategia para el fin de semana, yo estoy aquí sobre todo para preparar el 2023. Y eso significa, sacrificar otras cosas" porque el objetivo es "para el año que viene hacer una buena moto en todos los sentidos".

Márquez aclaró que ha empezado con la misma moto de Austin pues "cuando volví de la otra recuperación, empezamos con todo lo nuevo de los otros pilotos y acabé en la dirección que creía yo que era buena y al final todos fueron en esa dirección, por eso ahora he empezado con la moto con la que corrí en Austin y a partir de ahí iremos introduciendo cositas".