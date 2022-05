Marc Márquez, sobre la ayuda de Quartararo: "Sabe que no estoy para disputarle una carrera"

Marc Márquez saldrá décimo en el Gran Premio de Francia en Le Mans después de lograr entrar en la Q2 gracias a la ayuda de Fabio Quartararo. El ocho veces campeón del Mundo siguió la estela del francés, sacando una gran vuelta para no tener que pasar por la Q1 y se lo agradecía con un gesto de deportividad.

Márquez hablaba de ese agradecimiento y de haber aprovechado la rueda del campeón de 2021: "Fabio tiene las cosas claras y sabe y entiende que ahora no estoy al nivel de disputarle una carrera, él está haciendo su campeonato y yo me busco la vida como siempre. Él sabe que ahora no estoy para discutirle en una carrera".

El de Cervera no se encontró cómodo ni en el FP4, donde sufrió una caída, ni en la Q2: "No tenía sensaciones buenas y si no las tienes por mucho que sigas (a alguien) no vas. He visto que no iba y que la posibilidad de caída era muy elevada. He parado en el box para poner el neumático delantero que me daba más confianza, que era el blando, y por eso he tardado más en salir y luego hacer mi vuelta, ya que podía variar de décimo a octavo como mucho".

El campeón español aseguró que "de ritmo no estamos mal. Hay tres pilotos que son más rápidos, que son los tres que hicieron podio en Jerez, y luego unos cuantos que estamos para luchar en ese top cinco", vaticinó.

Por último, quiso matizar las palabras del viernes con las que parecía arrojar la toalla para pelear por el Mundial: "Game over no, pero no estamos aquí en Le Mans para luchar por el Mundial, no puedo mentir ni decir que vamos a recuperar puntos. Nos faltan muchas cosas, nos falta velocidad y ser más constantes en todas las sesiones, ser siempre rápidos y si no lo tienes toca ir con calma, el Mundial es muy largo".