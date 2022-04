Márquez, con Jerez hasta la bandera

Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso… Así reza una canción de Joan Manuel Serrat, inspirada en el emotivo poema que Antonio Machado compuso para su obra 'Proverbios y cantares', unas antológicas estrofas que muy bien pueden aplicarse al genuino Marc Márquez. El ocho veces campeón mundial de motociclismo se halla inmerso en una fase de 'reencuentro' consigo mismo, empecinado en dejar atrás las dolencias físicas que arrastra desde su grave caída de 2020 en Jerez y otras, como la visión doble -diplopía-, que se ha convertido en su talón de Aquiles. Así llega el genuino piloto de Cervera al Gran Premio de España de 2022, justo tres años después de su última victoria en el Circuito andaluz, al que el fiel público 'marciano' también regresa, tras tres años de ausencia por la maldita pandemia.

Parece que fue ayer, pero ha pasado mucho tiempo desde aquel triunfo del 'extraterrestre' Márquez en Jerez 2019 con lleno hasta la bandera, año en el que además se anotó por sexta y última vez el título de MotoGP. Después de esa inolvidable conquista llegó el aciago accidente de hace dos temporadas en el trazado jerezano y, a partir de ahí, ha vivido y vive un duro tránsito para retornar a la senda del éxito que en él era una costumbre arraigada. Marc pasó el duro trance de tener que ver las carreras por televisión en casa durante todo 2020 y, convaleciente de diversas operaciones en su maltrecho hombro derecho, se incorporó en 2021 viéndose obligado a modificar hasta su propio estilo de pilotaje para paliar la merma física. Aún así, casi con un brazo menos, logró la machada de tres victorias y un segundo puesto, acabando ese Mundial en un meritorio séptimo lugar, con la mala fortuna añadida de que en un golpe en la cabeza practicando enduro reapareció el problema de visión doble que ya padeció en 2011. Volvía a mirarlo un tuerto. De este modo, 2022 se iniciaba para él con serias incertidumbres, no solo visuales, sino también de adaptación a una nueva Honda que no acaba de hacer suya. Y es aquí donde, pese a comenzar el campeonato con un quinto puesto en Qatar, volvían también las caídas y, en una de ellas sufrida en Indonesia, brutal como pocas, la diplopía le llevó de nuevo ante los 'fantasmas' y a tener que recuperar la visión normal en casa. Reapareció una vez más en Estados Unidos con remontada colosal y un sexto puesto que repitió en Portugal, Gran Premio en el que sufrió un nuevo percance durante los entrenamientos que hizo saltar otra vez las alarmas. "No significa que cada golpe en la cabeza vaya a pasar algo. En Indonesia me levanté mareado y aquí he levantado yo la moto" dijo Marc. En suma, así es como Márquez regresa ahora a Jerez.

De cara a esta sexta prueba de la temporada y ante el reencuentro con la afición de su país, la pregunta es obligada: ¿Marc llega a Andalucía en condiciones para ganar? Si hay algo que el ocho veces campeón mundial tiene entre sus infinitos dones, es el de la palabra. Su respuesta no deja dudas, es un mensaje claro y sincero: "Sé que todo el mundo espera más de mí, pero no estamos listos para pelear por la victoria", ha señalado el piloto español tras la carrera de Portimao, añadiendo que "cuando estás en tu momento dulce, todo funciona. Yo no estoy en ese momento y no sé cuánto me falta para llegar a él, la moto no me ayuda. Es cierto que en Portugal estuve luchando con las demás Honda, pero mi objetivo no es ser el primer piloto de Honda". De todos modos, Márquez no se hace el sordo ante los ecos de las gradas: "Estoy contento de llegar a Jerez y ver a los aficionados. Es un circuito muy especial para correr, no sólo por su historia, sino también por el ambiente que se respira el día de la carrera; después de algunos años difíciles, espero que los fans puedan venir a disfrutar. En nuestro caso, será un fin de semana importante para seguir mejorando y acercarnos a la cabeza. Por tanto, espero que en Jerez todo sea más sencillo que en Portugal y podamos trabajar bien para luchar el domingo. Toca intentar estar entre los cinco primeros. Ya no digo podio, sino estar entre los cinco primeros".

El historial de Marc Márquez en este trazado andaluz cuenta con 3 victorias en MotoGP (2014, 2018 y 2019), 4 segundos puestos (3 en MotoGP y 1 en moto2) y 2 terceros (1 en MotoGP y otro en 125cc). El pasado año acabó en el puesto 14 de parrilla y terminó sexto la carrera, pero cabe recordar que protagonizó dos caídas en su regreso al Circuito tras el grave accidente de 2020 (en la memoria de todos está la histórica remontada que hizo antes de irse al suelo). A título personal, reconozco que antes me encantaba ver pilotar a Marc y no temía que se cayera. Ahora viéndolo en acción, aparto a veces la mirada del televisor por temor a lo peor. Soy como mi madre cuando veía los toros, chillaba a cada capotazo. En honor a la verdad, si hay algo claro es que Márquez no se cae por gusto, pues mejor que nadie sabe que no es de goma. Acumulando 213 accidentes en los 14 años que lleva disputando grandes premios, el magistral piloto español es muy consciente de que cada traspiés pasa factura, más aún porque se resiente de las delicadas lesiones que arrastra. El octacampeón ha aprendido muy bien que con el físico no se puede jugar y, aún así, nadie puede negar que continúa poniendo todo de su parte para volver a ganar como lo ha hecho 59 veces, además de 99 podios, 62 'poles' y 59 vueltas rápidas en los nueve años que lleva en MotoGP. Es más, el origen de estas caídas continuadas reside exactamente ahí, en el inmenso esfuerzo que realiza para compenetrarse con su Honda, una montura que ha cambiado como de la noche al día. Ojalá le coja el tranquillo, pues la laureada marca del ala dorada no levanta cabeza.

Con cinco carreras disputadas ya, de un total de 21 si la pandemia o la guerra no lo impiden, un empecinado Marc Márquez ocupa el puesto 11 de una clasificación que lidera el campeón en título Quartararo, con 38 puntos más que el piloto español. Salta a la vista que el Mundial de MotoGP está más abierto que nunca y, quizás por ello, a tenor de las circunstancias que vive, un Marc siempre ambicioso no se muestra esta vez tan crítico con los resultados: "Se pueden dar por buenos en este momento, pero no a largo plazo, pues no son resultados para luchar por el Campeonato. En Europa ya se ha visto a un Fabio muy fuerte, que también en Jerez irá rápido, igual que Mir". Palabra de Márquez que, a buen seguro, habrá oído una canción de Serrat que versa así: "Bienaventurados los que alcanzan la cima porque será cuesta abajo el resto del camino… Bienaventurados los que están en el fondo del pozo porque de ahí en adelante sólo cabe ir mejorando". Y que Jerez lo vea, otra vez gracias a él con lleno hasta la bandera…

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue Editor Jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como Jefe de Prensa del Circuito de Jerez.