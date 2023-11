Miguel Ángel Muñoz, de los platós de cine a los coches en el Circuito de Jerez

El actor español Miguel Ángel Muñoz, conocido por sus papeles en series como Al Salir de Clase o Un Paso Adelante, entre otras, ha cambiado este fin de semana los platós por el asfalto y se encuentra en el Circuito de Jerez Ángel Nieto participando en el Campeonato de España de Resistencia y Gran Turismo que se disputa en el trazado andaluz.

El Circuito ha compartido en sus redes sociales un simpático video en el que Miguel Ángel Muñoz explica su participación en las carreras de este fin de semana, además de confesar el buen trato que está recibiendo tanto en la ciudad como por la organización del trazado.

"Hola, soy Miguel Ángel Muñoz, estoy en el Circuito de Jerez Ángel Nieto, es mi primera vez aquí, no en Jerez, que mi abuelo además era jerezano. He venido a competir en la Copa Racer y no puedo estar más contento, feliz y agradecido por cómo nos está cuidando la ciudad y concretamente el Circuito, que está haciendo que todo sea superfácil. Además, hemos ido bastante rápidos, nos espera un fin de semana glorioso. Muchas gracias, aquí nos vemos".