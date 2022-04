Joan Mir, tranquilo pese a su 12ª plaza en MotoGP y preocupado por la pista: "Había agua fuera de la trazada"

Joan Mir, campeón del mundo de MotoGP en 2020, acabó la primera jornada del GP de España en la 12ª posición, pero se muestra tranquilo porque "me encuentro bien, con confianza y buenas sensaciones". No pudo hacer vuelta rápida por falta de tiempo y levantó la voz de alarma -al igual que Marc Márquez- al advertir que había zonas de la pista con parches de agua. "Fuera de trazada había muchas líneas con parches, no se seca. El otro día lo comentamos en la 'safety'. Los asfaltos que son nuevos no absorben el agua. Pasa en Misano, venimos de Austin, Portimao, no secan tanto como hace otros años. Recuerdo que en Sepang llovía y a los cinco minutos estaba ya seco".

Buscando una explicación, dijo que "seguramente asfaltan encima, es la única lógica que le encuentro y es peligroso porque vas con los lisos y te encuentras... Está claro que es cuando vas fuera de línea, cuando Marc se ha caído estaba fuera de la trazada. Hay que tener cuidado porque te puedes hacer daño, son caídas feas con los parches".

En cuanto al trono, dijo que "no se ha torcido mucho la cosa, simplemente lo que ha pasado es que en la penúltima salida con las gomas usadas tenía para hacer tres vueltas y he alargado y he hecho seis y he dejado menos tiempo en el box para cambiar y sólo he tenido dos vueltas para hacer el tiempo con la vuelta de calificación. La primera es para calentar y en la segunda me he ido largo en la curva dos".

No obstante, el piloto de Suzuki afirmaba que "me encuentro bien con la moto, tengo buenas sensaciones, he hecho este error de querer hacer un poco más con la media para ir cogiendo sensaciones, me he ido encontrando bien, pero de cara a mañana no me cambia nada. El tiempo lo tendremos que hacer todos y está claro que se bajarán. Fabio ha rodado muy rápido hoy y si se baja será un poco, no creo que mucho más del tiempo que ha hecho Fabio".