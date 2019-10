José Manuel Morillo se despide del Andaluz de Enduro

Una avería ha dado al traste con las opciones del jerezano José Manuel Morillo Racero en el Campeonato de Andalucía de Enduro, certamen en el que marchaba segundo a falta de las dos últimas pruebas.

El piloto del Go Racing, que se proclamó campeón de Andalucía de Enduro Indoor hace unas semanas, pasa a la cuarta posición del campeonato tras retirarse en las 100 Millas de Antas (Almería), cita de la quinta prueba puntuable.

"Es una pena porque iba segundo en el campeonato y lo he perdido"

Morillo Racero explica lo sucedido en Antas tras romper los rodamientos del cigüeñal de la moto: “En la segunda crono, cuando cortaba gas ya empecé a notar el ruido. Terminé sin forzar mucho, pero nada más salir en carrera noté que iba a más y me tuve que retirar. Es una pena porque iba segundo en el campeonato y lo he perdido. Tenía la moto nueva, que me llegó el jueves, pero había que matricularla. Una pena porque la moto sólo tenía que aguantar esta prueba y ha tenido que ser algún fallo porque no tenía horas para que se le fueran los rodamientos”.

Morillo sí podrá estar la moto de 2020 en la última prueba del Andaluz de Cross Country, que se celebra en Illar el 24 de noviembre y en la que se puede proclamar campeón andaluz de esta especialidad.