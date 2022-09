Bastianini gana y Bagnaia pone el Mundial al rojo vivo

Enea Bastianini ha acabado con la racha de victorias de Pecco Bagnaia en la carrera que ha cerrado el Gran Premio de Aragón en el circuito de Motorland. El italiano del equipo Gresini ha sumado el cuarto triunfo de la temporada, arrebatándosela al piloto que la próxima temporada tendrá como compañero en el equipo oficial de Ducati. Bagnaia ha 'perdido' cinco puntos que pueden ser vitales para la pelea por el título, que queda más abierta que nunca tras la caída de Fabio Quartararo en la primera vuelta tras un incidente con Marc Márquez, que no ha durado ni un giro en su reaparición.

Aleix Espargaró, tercero y de regreso al podio tras el último que firmó en Mugello, ha sido otro de los beneficiados por la caída del 'Diablo', que ve cómo ahora sólo tiene 10 puntos de ventaja sobre Bagnaia y 17 más que el español de Aprilia. Las últimas cinco carreras se presentan más apasionantes que nunca, con el Mundial de MotoGP en un pañuelo.

La carrera (y el Mundial) quedó marcada nada más comenzar. Marc Márquez protagonizaba una gran salida remontando de la 13ª posición a la 6ª, pero tenía un susto a la salida de la tercera curva del trazado aragonés y perdía velocidad, chocando Quartararo con la Honda del español y dándose un 'trompazo' monumental.

Apenas unos segundos después, de nuevo Márquez se veía implicado en otro incidente calcado al anterior, ahora con Nakagami. El nipón se arrastraba por el asfalto y se salvaba milagrosamente de ser alcanzado por Viñales. La Honda de Márquez, con una pieza del carenado de la Yamaha de Quartararo en la parte derecha, comenzó a echar humo y el ocho veces campeón se tenía que retirar sin pasar por la línea de meta. Luego, Márquez explicaba que en la primera acción tuvo un susto que le obligó a frenar -provocando la caída de Quartararo en un incidente de carrera- y que en la segunda tras accionar el 'holeshot' se le bloqueaba la rueda trasera.

Por si fuera poco, reportaban desde el trazado aragonés que el comisario que llevaba en moto a Quartararo de regreso al box se caía con el piloto francés yendo de 'paquete', marchándose el líder del mundial al hospital médico con el torso quemado por esa caída.

Inmediatamente, a Bagnaia le enseñaban desde el 'pit-lane' la retirada del líder del Mundial. El italiano comenzaba a gestionar una carrera en la que podía pegarle un tremendo 'bocado' al campeonato. Miller, que partía desde la primera fila, se fue para atrás como los cangrejos, siendo adelantado por Bastianini, el sorprendente Brad Binder e incluso Aleix Espargaró.

A 15 vueltas, la carrera entraba en otro terreno. Bastianini superaba a Bagnaia, que será su compañero de equipo la próxima temporada, pero se iba largo en la curva 14 y 'Pecco' recuperaba la primera posición, aunque un par de vueltas después la 'Bestia' volvía a situarse a la estela del aspirante al título. En Ducati ya han dejado claro que no hay órdenes de equipo -Bagnaia es piloto del equipo oficial y Bastianini del Gresini- y sólo ha pedido que se respeten en pista.

Message from trackside: 'the marshal just crashed with Fabio on the back'