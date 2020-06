"Existe una posibilidad. Si Dovizioso no renueva, Ducati puede ir a por Lorenzo". Lo dice Alberto Vergani, mánager de Danilo Petrucci, piloto que la firma de Borno Panigale ha 'sacrificado' para que Jack Miller coja el asiento de la Desmosedici en 2021.

Parece como si todos los astros se alinearan. Jorge Lorenzo también ha confesado recientemente que está dispuesto a volver al Mundial de MotoGP -ahora está enrolado en Yamaha como probador- si le hacen una buena oferta. Su regreso estaría justificado sólo en el caso de que se viera con posibilidades de sumar algún Mundial a los cinco (tres en la categoría reina) que atesora en su palmarés, y es así donde ha surgido la posibilidad de volver a Ducati.

Esto se deduce de las palabras de Alberto Vergani, actual representante de Danilo Petrucci. “Existe la posibilidad de que Lorenzo regrese a Ducati. Deberían renovar a Dovizioso, pero si no hay acuerdo pueden pensar en la vuelta de Jorge. Lorenzo no se retiró el año pasado en Valencia, estoy convencido de ello porque no puede abandonar el Mundial de esa manera”, comentó el agente del piloto italiano en una entrevista con GPOne.