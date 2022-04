Marc Márquez: "La lluvia en Portimao nos puede ayudar"

Marc Márquez regresa este fin de semana al circuito de Portimao, lugar en el que reapareció la temporada pasada tras su gravísima caída en Jerez que le tuvo en el dique seco casi todo el año 2020 y principios de 2021. El español de Honda ha asegurado este jueves durante la rueda de prensa de pilotos que el circuito del Algarve portugués "me gusta, con todos los cambios de nivel y baches, curvas distintas y extrañas en las que tienes que fluir mucho, pero el año pasado tuve algunos problemas".

El ocho veces campeón del mundo cree que si tiene que 'pelearse' con la moto "todo se pondrá en contra" y además se espera un fin de semana pasado por agua y "eso nos puede ayudar", aunque primero "necesito comprender la moto en este circuito europeo más corto y estrecho".

Sobre la anterior carrera, el Gran Premio de las Américas donde acabó sexto tras remontar desde la última plaza, comentó: "Austin fue bueno, reconstruimos la confianza y abordamos el fin de semana de manera sólida, si bien es cierto que me quedé con ganas de más. Finalizar sexto estuvo bien, pero íbamos buscando algo más ya que tuvimos problemas en la salida y lo importante es que Honda ha dado con el problema y lo ha resuelto para el futuro, por lo que ahora toca pensar en este fin de semana".

En cuanto a los problemas que tuvo en la salida del Gran Premio de las Américas, dijo Marc Márquez que estaba identificado y solucionado pero que no podía decir "lo que ocurrió en la moto". "No sé si Honda lo dirá, pero yo no puedo, pero fue algo que en diez años no me había sucedido nunca; ha sido ahora, cuando más ayuda necesito, cuando ha sucedido, por eso le dije al equipo que si en diez años no lo hemos tenido pues no lo podemos evitar, pero que hay que continuar trabajando aquí en Portimao de la misma manera y lo cierto es que nunca me han rechistado nada, siempre están sonriendo y todos trabajamos en la misma dirección", añadió.

Sobre su planteamiento para los fines de semana y sus cambios de opinión entre tomárselo con calma o atacar, Marc Márquez destaca que "es cierto que una cosa es el enfoque del jueves y otra la del resto de los días, pero tendré el mismo enfoque en Portimao y si salgo en la primera vuelta y me siento bien, mi instinto es atacar desde el principio como en Austin. Bien es cierto que allí al final tuve que pensar en sobrevivir, pero ahora me encuentro mejor y con la lluvia se podrá tomar con más calma, no habrá el mismo desgaste, pero por ahora no puedo pensar en pasar de un 'top' cinco a ganar carreras, hay pasos intermedios, aunque con todo lo impredecible que es MotoGP este año hay que esperar a que empiecen los entrenamientos para saber en qué situación estás".