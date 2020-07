Los pilotos del paddock de MotoGP han deseado a Marc Márquez una pronta recuperación después de que el campeón del mundo haya sufrido una fractura de húmero del brazo derecho tras la fortísima caída que ha tenido en la primera carrera del campeonato.

Áléx Márquez, su hermano y compañero de equipo en el Repsol Honda, ha comentado en la rueda de prensa virtual que "las sensaciones no son muy buenas, al final cuando te haces daño ningún piloto esta contento en ese momento. Marc sabe que se ha hecho daño de verdad y no es optimista". Álex espera que el tiempo de recuperación sea "el menor posible", aunque confirmó que "ahora mismo no se sabe cuánto va a ser ni se puede saber" hasta que no pase por el quirófano.

El hermano pequeño del campeón pudo charlar con él un rato y Marc sólo pensaba en la carrera: "Lo que más rabia le hace, me ha dicho, es que ya lo tenía, quería pasar a Viñales y ha estado muy cerca después de la remontada que ha hecho. Eso te crea impotencia ya que ha sido un pequeño error de nada. Pero esto es el campeonato del mundo y le puede pasar a cualquiera".

Y en cuanto a una posible vuelta, decía: "Ya sabemos cómo es Marc y seguro que aprenderá de esta situación y volverá más fuerte. Ahora anímicamente está tocado".

Dovi: "Somos competidores y queremos ganarnos los unos a los otros, pero nadie quiere que esto suceda"

Los tres pilotos que acabaron en el podio del GP de España se enteraban de la lesión del campeón en la rueda de prensa. Fabio Quartararo, que por fin ha logrado su primera victoria en MotoGP, era el primero en desear "una rápida recuperación a Marc". Y preguntado por si esta situación puede cambiar el signo del campeonato, decía que "obviamente, con 0 puntos y si no puede estar en la próxima carrera es una situación nueva. De cualquier forma, le deseo lo mejor y que pueda estar muy pronto de vuelta".

En términos parecidos se expresaba Maverick Viñales: "Recupérate pronto, Marc, para que puedas estar lo antes posible de nuevo en los circuitos, si no puede ser la próxima semana pues en Brno o en Austria".

Por último, Dovizioso declaraba: "Es lo malo de nuestro deporte. Somos competidores y queremos ganarnos los unos a los otros, pero nadie quiere que esto suceda. Forma parte de nuestro deporte, pero Marc es una persona muy fuerte y se recuperará pronto".