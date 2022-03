Fabio Quartararo: "Creo que es el mejor podio de mi vida"

Tras un primer gran premio para olvidar en Qatar, Fabio Quartararo vuelve a sonreír. Partía desde la 'pole', lideró la carrera en las primeras vueltas, pero luego se fue descolgando hasta la quinta plaza, para comenzar a remontar hasta acabar segundo en Mandalika.

Con problemas históricos bajo la lluvia, el campeón de 2021 se quitó la espina con un podio de muchos quilates. "Creo que es el mejor podio que he hecho en mi vida, realmente cuando tienes un ritmo superbueno en seco saber que lo tienes para ganar, pero en lluvia los primeros 10 minutos fueron difíciles. Sabíamos que teníamos grip en agua y era buena la lluvia, sabía que podía ir rápido, aunque me costó unas vueltas. He cogido muchísima confianza en agua y he aprendido muchísimo".

El diablo espera ahora mejorar en otros trazados para confirmar la mejoría experimentada en Indonesia: "Es lo que tenemos que encontrar en nuestra moto, los demás tienen mucho grip en todos los circuitos y a nosotros nos falta. Tenemos que encontrar esa solución de tenerlo directamente antes de llegar, saber que lo tienes".

Luego, añadía que el resultado "es superbueno. Hemos estado todo el fin de semana obteniendo buenos cronos, pero en seco y ha llegado la lluvia. Quitar siete vueltas ha sido bueno porque he podido tirar fuerte. Mi ritmo en seco era muy bueno, pero en agua tenía mucho más grip, un grip extraordinario aunque he necesitado algo de tiempo para darme cuenta de que podía ir más rápido en agua".