MotoGP habla español en Jerez

Llenarán hasta donde la bandera toca el cielo. Peregrinando desde todos los puntos, ángulos y vértices de la 'piel de toro', fieles a una tradición que cumple ahora sus 39 primaveras, se concentrará este fin de semana en el Circuito de Jerez la afición más 'devota' y multitudinaria que congrega un evento deportivo. No hay nada igual. Y este 2024, además, hay motivos de sobra para otro lleno histórico en el trazado andaluz, pues en MotoGP se está hablando español con una intensidad que hasta hace poco era lo más común. Gracias a Jorge Martín, el Mundial de Motociclismo llega a suelo jerezano con un líder de nuestro país, algo que no sucedía desde 2016, año en que Marc Márquez lo hizo por última vez. Tras su baja de 2023, el octacampeón regresa a esta pista con recuerdos no gratos de 2020 y una Ducati que le está devolviendo la esperanza. A la fiesta en casa se unen también los brillantes Maverick Viñales y Pedro Acosta, 3º y 4º del abierto Campeonato y, para rizar el rizo, Dani Pedrosa repetirá como piloto invitado. Olé.

Si estábamos acostumbrados a poner todos los huevos en la misma cesta, parece que algo está cambiando, porque las opciones españolas en el Mundial de MotoGP se han diversificado exponencialmente. Ya no recaen sobre los mismos hombros todas nuestras aspiraciones de ver lograr un título en la máxima categoría. El abanico se ha abierto en todo su esplendor. Aunque sólo se lleven disputados tres grandes premios en esta temporada, se ha evidenciado ya con total rotundidad que contamos con serios candidatos a los mayores éxitos y, para corroborarlo, basta con observar que de los ocho primeros clasificados en la provisional del Campeonato, cinco son pilotos españoles. De este modo, vemos que Jorge Martín llega a Jerez como sólido líder, con una ventaja de 21 puntos sobre el italiano y compañero de marca en Ducati, Enea Bastianini, seguido el italiano a muy corta distancia por nuestros compatriotas Maverick Viñales (Aprilia) y Pedro Acosta (KTM), que están a la zaga también con el bicampeón Pecco Bagnaia, quinto en la provisional a 30 puntos de Martín, buscando remontar sin demora a partir de esta prueba de Andalucía que ganó en los dos últimos años. Aleix Espargaró y Marc Márquez, séptimo y octavo del Mundial, no querrán ser testigos mudos. Intentarán hablar hasta por los codos.

Aunque el Mundial, que se inició en Qatar, ya disputó su segunda carrera del año en Portugal, suele decirse que la temporada no comienza a clarificarse hasta que llega al Viejo Continente a través de Jerez y que quien gana aquí se lleva el título, razón más que justificada para analizar meticulosamente todos los parámetros del Campeonato, casi con microscopio. Al margen de mi propia percepción, prefiero recurrir a doctas opiniones como las del médico internista jerezano Enrique García del Río, gran conocedor además del Mundial de Motociclismo que, por supuesto, también estará presente en este Gran Premio de España. Su primer análisis 'clínico' es incuestionable: "Pecco Bagnaia lleva ganando dos años consecutivos en Jerez y también sendos títulos al concluir esas dos últimas temporadas. Nadie lo puso en duda, fue inapelable. Por ello, si quiere repetir, debe reaccionar de inmediato, abandonando cierto conformismo de bicampeón para optar a la corona. A diferencia de Jorge Martín, su nueva Ducati aún no la tiene del todo por la mano", afirma con sabiduría el afamado galeno que, para mí, acierta de pleno en el diagnóstico. Es más, el propio Bagnaia lo reconoce: "Con la vieja Ducati volaba, con la nueva, sufro… Encontraremos la solución y volveremos a ganarles a todos". El tiempo apremia para el de Turín, porque como pontificó en su día el redactor de Diario de Jerez David Sánchez: "si la Ducati va bien en Jerez, también lo irá el resto del año". Pero debe sonar la flauta y, es indudable, que sus rivales españoles no se lo pondrán fácil, tienen mucho que decir, hablando todos el mismo idioma en casa.

Al primero que se debe tener en cuenta de cara a esta cita de Andalucía es al líder del Mundial, Jorge Martín. Su opinión, tras ser cuarto en la pasada prueba de Estados Unidos, es muy clara a día de hoy: "Hay muchos pilotos que pueden luchar por este Campeonato. También creo que todavía Pecco es el favorito porque ganó el año pasado, es el número uno" y añade: "Ahora no sólo tenemos que estar... Quiero decir, los rivales son muy fuertes. Tenemos a Marc [Márquez], tenemos incluso a Pedro [Acosta] que es muy, muy bueno y constante", Obviamente, restan 18 grandes premios por disputarse, incluido éste de Jerez, y hay 666 puntos más en juego, razón por la que el piloto madrileño, subcampeón en 2023, no considere que ser ahora mismo líder con 21 puntos de ventaja signifiquen una ventaja sustancial: "Desde luego, no estoy mirando eso en este momento. No me gusta pensar en ello. Pero los puntos que estamos haciendo son por esta razón, no pensar en el campeonato e ir día a día, carrera a carrera. Estoy contento por ello". Y ése es su mérito este año: madurez y regularidad.

También se debe tener muy en cuenta al tercer clasificado del Mundial, Maverick Viñales, que viene de ganarlo todo (pole, Sprint y Gran Premio) en Austin, convirtiéndose además en el primer piloto de la historia que gana con tres marcas diferentes (Suzuki, Yamaha y Aprilia). El piloto de Rosas explicó con detalle lo mucho que le costado esta 'metamorfosis': "Ha sido muy duro llegar hasta aquí, hemos sufrido mucho, mi familia lo sabe bien, todo el esfuerzo que le he puesto a esto al final ha sido recompensado. En Austria (2022) no sabía si parar y no correr más, y ahora estoy en todo lo alto, todo esto solo me enseña una cosa, que no debes rendirte nunca y debes seguir luchando siempre. Quiero dar las gracias a cada persona que me ha dado su fuerza, ha habido momentos que he querido tirar la toalla, pero he tenido el apoyo suficiente para seguir creyendo y fuerzas para levantarme cada mañana". Para refrendar su gran momento, en Jerez opta también a la victoria y, como él, un deslumbrante Pedro Acosta, que aun siendo novato en MotoGP, ya marcha cuarto del Mundial a 26 puntos del líder Martín, y se ha convertido en el piloto más joven de la historia en conseguir dos podios consecutivos en la categoría reina, con 19 años y 325 días, superando los 20 años y 63 días de Marc Márquez. "Bueno, eso no significa nada. Igual que hoy va bien, puede girar y ponerse mal. Seguimos con los pies en el suelo, seguimos sin expectativas, seguimos trabajando a nuestro a rollo", afirma el tiburón de Murcia que, sin lugar a dudas, está suponiendo una auténtica revolución. Jerez va a dar buena cuenta de ello.

El tricampeón mundial y Leyenda de MotoGP Dani Pedrosa, que desarrolla la KTM pilotada por Acosta y repite este año cono piloto invitado en Jerez, ha bromeado con el genio de Mazarrón: "Espero que me des un poco de rueda. Iba a ser al revés, porque estás en aprendizaje, pero con lo rápido que vas, me tocará a mi seguirte a ti", a lo que Pedro le respondió: "No, no creo que eso pase. Nos queda mucho por aprender". Ya veremos quién sigue a quién. Y, en esa misma ecuación, también habría que incluir al octacampeón Marc Márquez, que en 2023 se ausentó de este Gran Premio de España por un dedo roto y vuelve al trazado jerezano con una Ducati que, aunque sea del año pasado, le están devolviendo la confianza que perdió desde aquel 2020 en el que una grave caída frenó su imparable y meteórica racha de títulos. Ojalá se desquite con victoria y gritemos todos en español: "Olé, olé y olé"…

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue Editor Jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como Jefe de Prensa del Circuito de Jerez.