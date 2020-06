MotoGP pone rumbo a Jerez

Comienza la cuenta atrás para la reapertura del Mundial de MotoGP que tuvo en la primera prueba celebrada en el circuito qatarí de Losail una pequeña píldora con las carreras de Moto3 y Moto2. Después de varios meses de completa incertidumbre y hasta la idea de una suspensión total sobrevolando el 'paddock', parece que por fin se ha salido del negro túnel en el que se adentró el Campeonato a causa de la pandemia mundial que, entre otros eventos, ha podido con la Eurocopa de fútbol y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Al Circuito de Jerez-Ángel Nieto le corresponde el honor del regreso de la competición y de las primeras batallas en MotoGP. Además, lo hará por partida doble. El próximo 19 de julio con la disputa del Gran Premio de España y, siete días después, con el Gran Premio de Andalucía.

Serán las dos primeras pruebas de un total de 12+1 que está ultimando Dorna y cuyo calendario está al caer. Según ha avanzado el periodista Simon Patterson en su cuenta de 'twitter', después de las dos carreras en Jerez tomará el testigo Brno y posteriormente habrá dos pruebas seguidas en el circuito austríaco de Spielberg. Misano también acogería dos Grandes Premios y Dorna le habría encontrado acomodo a Le Mans, antes de las últimas cinco carreras, todas en territorio nacional: Montmeló, Motorland Aragón (2) y Valencia (2).

En fútbol, hay clubes que están 'presionando' para que sus estadios puedan albergar público en la reanudación de la Liga. Es el caso del presidente de la UD Las Palmas, que pide que el estadio de Gran Canaria pueda acoger un tercio de su aforo (32.000 personas). El mandamás de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, también aboga por que haya público en aquellas zonas donde se permita.

Llevando esto al terreno del motociclismo, Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, sigue apuntando a que las carreras serán a puerta cerrada, aunque no descarta que más adelante puedan haber cambios: "Por el momento no tenemos planes de correr con el público. Más adelante, a medida que avancen las cosas, lo verán. Iremos a diferentes países, por lo que en cada país dependerá de las regulaciones. Correremos con espectadores cuando las autoridades lo permitan, en principio las carreras están programadas sin audiencia", explicó en el diario AS.

Horarios del Test Oficial

De momento, la primera toma de contacto oficial del 'paddock' con la pista será el miércoles 15 de julio en Jerez, con una jornada de entrenamientos para las tres categorías, además de MotoE. Las eléctricas serían precisamente las primeras en rodar en el asfalto con una triple sesión con el siguiente horario: 8:30 a 9:00 de la mañana; 12:30 a 13:00 horas y de 16:30 a 17:00.

El resto de categorías dispondrá de dos turnos, con un mayor tiempo para MotoGP. Los pilotos de la máxima categoría tendrán un total de tres horas de pista, de 10:00 a 11:30 horas y de 14:00 a 15:30. En cambio, Moto2 y Moto3 tendrán sólo 40 minutos por turno. La primera de ellas de 11:40 a 12:20 y de 15:40 a 16:20; mientras que Moto3 tendrá un horario de 9:10 a 9:50 y de 13:10 a 13:50.

Procololo

Dadas las importantes medidas de seguridad en virtud del protocolo sanitario que hay que cumplir a rajatabla, el 'paddock' se abrirá a las seis y media de la mañana. Los empleados del Circuito deberán entrar de 6:30 a 7:15 de la mañana. De 7:15 a 8:00, los equipos de MotoE y Moto3. De 8:00 a 9:00, los de MotoGP. Y de 9:00 a 9:30, Moto2.

Dorna ha preparado un protocolo con un máximo de 1.600 personas en el 'paddock', conformado por 860 personas pertenecientes a los equipos y a las empresas que dotan de servicio al trazado; 250 al personal de Dorna; 40 personas de medios de comunicación, básicamente televisiones con derechos (ni prensa escrita ni digital, ni radios); y 450 personas entre comisarios de pista y otros puestos.

Se establecerá a la entrada un control de temperatura a todas las personas que tengan que acceder al 'paddock' y, en caso de fiebre, pasará un test para descartar algún caso. Los positivos se aislarán de inmediato.

Además, se llevarán a cabo las medidas de control sanitarias habituales: desinfección de zonas comunes, utilización de mascarillas y distanciamiento social entre miembros de los equipos, sin que haya contacto en las reuniones previas a las carreras.

Gran Premio de España

El Gran Premio de España arrancará el jueves 16 de julio con la habitual rueda de prensa de pilotos, programada para las cinco de la tarde, estando previstas también las fotos de grupo de los equipos de Moto E (17:50) y MotoGP (18:30). Tanto Moto2 como Moto3 ya se realizaron estas imágenes ya clásicas al inicio de cada Mundial en Qatar.

El horario, todavía no oficial, del fin de semana será el siguiente:

Viernes 17 de julio

9:00 - 9:40 - FP1 Moto3

9:55 - 10:40 - FP1 MotoGP

10:55 - 11:35 - FP1 Moto2

11:50 - 12:20 - FP1 MotoE

13:15 - 13:55 - FP2 Moto3

14:10 - 14:55 - FP2 MotoGP

15:10 - 15:50 - FP2 Moto2

14:50 - 15:20 - FP2 MotoE

Sábado 18 de julio de 2020

9:00 - 9:40 - FP3 Moto3

9:55 - 10:40 - FP3 MotoGP

10:55 - 11:35 - FP3 Moto2

12:35 - 12:50 - Q1 Moto3

13:00 - 13:15 - Q2 Moto3

13:30 - 14:00 - FP4 MotoGP

14:10 - 14:25 - Q1 MotoGP

14:35 - 14:50 - Q2 MotoGP

15:05 - 15:20 - Q1 Moto2

15:30 - 15:45 - Q2 Moto2

16:00 - 16:40 - E-Pole MotoE

Domingo 19 de julio de 2020