Muere Juan Gallego, uno de los pioneros del motociclismo en Jerez

Ha fallecido Juan Gallego, uno de los pioneros del MOTORISMO en Jerez. Gallego fue piloto de motos cuando en España se fundaba la fábrica Bultaco y corría por los circuitos urbanos de la época tanto con esa marca como con Derbi o con cualquiera de las que distribuía su cuñado, el gran D. Francisco Pacheco, impulsor de las carreras de motos en Jerez que fueron la semilla de lo que hoy es uno de los mejores circuitos del Mundo.

Coincidió Juan Gallego en las carreras con el gaditano Luis Sáez y con el también jerezano Ricardo Cantador, pero sobre todo con la estrella del motorismo en el Jerez de los años 50 y 60 del siglo pasado, Antonio Sánchez Garrido 'Peluqui'. Pero no sólo coincidió en los circuitos, sino que llegó a ganarle en varias ocasiones, tanto en Jerez como en aquella míticas carreras de la playa de Valdelagrana donde venció hasta en cinco ocasiones.

Pienso que sacrificó la que podía haber sido una brillante carrera como piloto por una mayor estabilidad laboral, pues además de un buen piloto, era un gran mecánico. Aunque quizá, la trágica muerte de 'Peluqui' en el accidente del circuito de la Constancia de Jerez no fue ajena a esa decisión de abandonar las carreras.

A Juan lo conocí personalmente en las carreras de motocross de la provincia y recuerdo que acudía a los circuitos con su flamante Jaguar que arrastraba un remolque con las motos con las que participaba su hijo y que él afinaba admirablemente. Tanto Juan como su esposa me preguntaban siempre si necesitaba algo y me ofrecían comida y bebidas isotónicas que ellos mismos preparaban para su hijo (entonces todavía no se comercializaban esas bebidas). También tuve la suerte de ser su cliente en el taller que tenía en la jerezana calle Doctrina.

Aunque era muy apreciado por los que lo conocían por su bondad y buen trato, creo que, aunque tarde, es hora de que a Juan Gallego se le reconozca todo lo que ha hecho por el motociclismo en Jerez, primero como piloto y después trabajando codo con codo con Paco Pacheco en la organización de las carreras del Premio Nuestra Señora de la Merced, que ya sabemos que fue lo que condujo a que hoy Jerez tenga el circuito que tiene y que la ciudad sea conocida no sólo por los caballos y el vino, sino también por ser la sede de una de las carreras más queridas por los aficionados como es el Gran Premio de España de Motociclismo. Descanse en Paz.