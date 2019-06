El Circuito de Jerez-Ángel Nieto volverá a ser foco de atención mundial esta semana, con la disputa del 7 al 9 de junio de la sexta cita puntuable para el Campeonato del Mundo Motul de Superbike, una prueba que regresa al calendario del trazado jerezano tras un año de ausencia.

El Acerbis Spanish Round contará con tres categorías en liza y un total de siete carreras durante el fin de semana. Empezando por la clase reina, WorldSBK, disputará tres carreras, una en la jornada del sábado (14:00 horas y 20 vueltas) y dos el domingo, la primera -novedad esta temporada- denominada Tissot Superpole Race, cuya principal característica es que es una carrera corta de tan solo 10 vueltas, mientras la segunda de la jornada dominical está fijada a las 14:00 horas con 20 vueltas por completar.

El comienzo de la temporada 2019 del WorldSBK ha tenido un protagonista inesperado, el español Álvaro Bautista, y no porque el de Talavera de la Reina no cuente con talento suficiente para realizar la proeza que ha hecho hasta ahora sino por la rápida adaptación que ha tenido de una MotoGP, categoría en la que militaba el año anterior, a una Superbike, que son máquinas derivadas de serie que cuentan con una forma distinta de pilotaje, además de unos neumáticos completamente diferentes a los MotoGP, y no le ha pasado factura sino todo lo contrario: se ha convertido en tan breve espacio de tiempo en el hombre a batir.

No en vano, salvo en la última cita de la temporada, en Imola -donde fue segundo-, Bautista ha ganado todas las carreras anteriores, sumando en tan breve espacio de tiempo un total de 11 victorias, un segundo puesto y un tercero. Todo un récord que ha cogido por sorpresa a los hasta ahora dominadores de la categoría, la marca Kawasaki con el campeón norirlandés Jonathan Rea al frente, que tan solo ha sumado dos victorias esta temporada y el defensor del título llega segundo en el campeonato con 220 puntos por 263 con los que cuenta el español. Otro 'espada' español en la categoría es Jordi Torres, esta temporada a lomos de una Kawasaki ZX10 del Team Pedercini y que llega a Jerez undécimo con 55 puntos.

Entradas a 25 y 40 euros Las entradas para asistir a la sexta cita de la temporada del WorldSBK están disponibles en la web del Circuito de Jerez. Se han puesto a la venta tickets para todo el fin de semana al precio de 40€, mientras también están disponibles entradas solo para el sábado o solo para el domingo al precio de 25€ respectivamente. Todas las entradas tienen acceso al paddock, centro neurálgico de este certamen que se caracteriza por la cercanía con el público donde los aficionados pueden interactuar con los pilotos, acceder al Paddock Show -cargado de actividades a lo largo del fin de semana- o ver las ceremonias del pódium, que como novedad esta temporada se hacen en el propio paddock para deleite de los aficionados. También para los que prefieren ver las carreras desde un entorno privilegiado, con servicio de restauración, aire acondicionado, monitores de tv, parking interior, etc.. se han puesto a la venta tickets de Salas Vip al precio de 200€ sábado y domingo.

Por su parte, el Campeonato del Mundo de Supersport contará con una carrera el domingo, mientras que otra de las novedades que presenta la cita jerezana son las dos carreras programadas para el FIM Supersport 300 World Championship. Y es que después de la cancelación de la prueba de la clase SSP300 en el pasado Round de Italia en el circuito de Imola, la organización Dorna WorldSBK, después de mantener reuniones con la FIM y los equipos WorldSSP300, optó por mantener las nueve carreras del calendario inicialmente programado siendo en el Acerbis Spanish Round de Jerez donde se disputen dos carreras durante el fin de semana para la clase WorldSSP 300.

Así, la primera de las carreras del WorldSSP300 tendrá lugar el sábado mientras la segunda se llevará a cabo el domingo. Ambas carreras sumarán los puntos completos para la clasificación final. Los 36 participantes que formarán la parrilla de salida para ambas mangas saldrán de los resultados de la Tissot Superpole incluyendo a los seis pilotos que se añadirán tras la carrera de repesca, programada el sábado a las 15:15 horas.