Nueva era de MotoGP, ¿y de Márquez?

Todo lo rutinario puede acabar cansando y haciendo bostezar hasta a las muy metódicas ovejas. Para no caer en el aburrimiento, es bueno renovarse y experimentar cambios de vez en cuando, pues se dice que en la variedad está el gusto y que el contraste, o al menos la diversidad, suelen agradar. Haciendo caso al ilustre compositor y premio Nobel Bob Dylan, con su canción 'The times they are a-changin' (los tiempos están cambiando) el Mundial de MotoGP se ha embarcado en un revolucionario cambio de formato, añadiendo entre otras novedades una carrera más los sábados en cada uno de los 21 grandes premios que comienzan a disputarse a partir de este fin de semana en Portugal. La duda es si esta nueva era traerá también consigo un cambio en la negativa dinámica que arrastra Marc Márquez desde su terrible caída de Jerez en 2020.

Esta inyección de adrenalina que recibe el Mundial de Motociclismo, con más competición y emociones fuertes si cabe, redunda en beneficio de espectadores y organizadores. Gracias a dos carreras en el mismo fin de semana, este acelerado deporte gana en rivalidad y atractivos, aumentando sobremanera sus alicientes, a la vez que eleva la competitividad y el grado de exigencia a pilotos y equipos. En un calendario con 21 pruebas puntuables, el más largo de su historia, los aficionados disfrutarán con 42 carreras de la máxima categoría, pues Moto2 y Moto3, mantienen solo una. Estas sabatinas MotoGP Sprint tendrán lugar a las 15:00 (hora local) del sábado de cada Gran Premio y serán aproximadamente el 50% de la distancia de la carrera completa, sin que los resultados, que cuentan con su puntuación, afecten a la parrilla del día siguiente, ya que se mantiene el formato vigente de Q1 y Q2. Las reglas deportivas serán las mismas que en un Gran Premio completo el domingo.

Ni que decir tiene que, con la introducción de estas pruebas al Sprint en sábado (anticipo de las clásicas carreras dominicales), el beneficio será extensivo a todas las partes implicadas en el Mundial de MotoGP: el público que asiste en directo tendrá más acción y espectáculo, a la vez que los circuitos podrán ofrecer un evento más completo y atractivo, que redunde en una mayor afluencia de espectadores. Así lo considera Jorge Viegas, presidente de la FIM: "Tendremos una carrera de sprint el sábado por la tarde de cada Gran Premio, no como en la Fórmula 1, sino en cada Gran Premio. Pensamos que después de dos años de COVID, cuando todos hicimos sacrificios increíbles para seguir teniendo este Campeonato tan importante, es la hora de dar más exposición tanto en la tele, como a los espectadores que lo vivan en directo. Necesitamos más espectadores, necesitamos un mejor espectáculo, y necesitamos llenar los sábados". En esos mismos términos se expresa Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna Sports, empresa gestiona el Mundial de MotoGP: "El objetivo del Campeonato, de la FIM, IRTA y Dorna, ha sido desde el principio tratar de mejorar, en la medida de lo posible, todo lo que atañe a nuestro deporte: la seguridad, el espectáculo, todo. Estamos trabajando en todas las áreas, pero especialmente en eso. Hemos observado a otros deportes y estamos tratando de ofrecer un mejor espectáculo, especialmente para los fans, los promotores y la televisión. Con este nuevo formato ofrecemos un nuevo calendario que, en nuestra opinión, mejora nuestra presencia en todos los Grandes Premios".

Desde mi humilde punto de vista, estas carreras al sprint sacarán de sus zonas de confort a muchos y elevará el nivel de exigencia en MotoGP, no digamos del espectáculo en su conjunto durante los grandes premios. Porque tengo algo muy claro: renovarse o sufrir. Eso sí, deben ser los pilotos quienes aporten su punto de vista al respecto. Lógicamente, hay detractores como Quartararo, que llegó a calificar las carreras al Sprint como "una estupidez", mientras que Marc Márquez es tajante: "Necesitamos mejorar el espectáculo y hacer que los grandes premios sean más atractivos para nuevos aficionados. Si este formato se implementa, me gusta, porque me encanta correr. Para mí está bien tener dos carreras el fin de semana” y añade: "Las carreras al sprint harán más espectacular MotoGP y darán un punto de vista distinto del fin de semana. Habrá menos tiempo de ensayos, y eso provocará que el trabajo de las fábricas sea aún más importante. ¿Puede haber algo más de riesgo? Pues sí, pero somos pilotos y yo personalmente lo acepto. Cada vez es más importante adaptarse al medio, y eso es lo que está haciendo Dorna. Se están haciendo esfuerzos, y este nuevo formato es una prueba de ello. Además, creo que la cosa no puede terminar aquí, sino que hay que seguir buscando la manera de enganchar a más gente, y veo al campeonato abierto a ello".

En el terreno estrictamente deportivo, hay una pregunta que flota en el ambiente ante el inicio del Mundial de MotoGP 2023. ¿Va a ser también una nueva era para Marc Márquez? Sin duda, el octacampeón ha vivido una auténtica pesadilla desde su grave accidente de Jerez en 2020, que le llevó incluso a plantearse la retirada, pero la última operación en el maltrecho hombro derecho en Estados Unidos y su manifiesta recuperación de la diplopía ocular, permiten al genial piloto de Cervera afrontar con renovada ilusión esta temporada. Eso sí, la gran incógnita está ahora en su Honda, que no parece tan competitiva como antaño, pues amén de Márquez, ningún otro piloto fichado por el equipo (Lorenzo, Álex Márquez o Pol Espargaró) ha sido capaz de sacarle partido tras abandonar esa marca Dani Pedrosa en 2018, todos sucumbieron en el intento de domar la montura nipona. A la vista de los resultados observados en pretemporada, Marc Márquez no parece tenerlo muy claro con su Honda: "Veremos a lo que puedo aspirar. De entrada, la primera carrera, victoria no. Y el podio, tampoco. Pero sí que es cierto que no todos los circuitos son Portimao, no todos los circuitos son Malasia. De momento hay siete u ocho pilotos que van más rápidos que nosotros. Quiero ser optimista, pero no podemos serlo demasiado. No estamos donde queremos estar, de ritmo estamos lejos, pero ahora no ganas nada haciendo mala sangre. Empezamos la temporada con ilusión y ganas. Siempre creo en mí y creo en Honda. Estoy convencido de que volveremos a lo más alto juntos. Yo exijo a Honda y Honda me exige a mí. Tengo unos de los mayores retos o el más grande. Después de la gloria, me toca levantarme, no tirar la toalla. Si no es 2023, en 2024. Tengo dos años de contrato y si no es en 2023, iremos al siguiente".

Al margen de Marc Márquez, hay quienes critican el poderío actual de Ducati, sosteniendo que la marca italiana está ‘monopolizando’ MotoGP, pero olvidan que en este deporte cíclico siempre dominó un fabricante concreto por largos periodos de tiempo, cual 'dictadura', como la ejercida por dos marcas japonesas omnipresentes: Honda y Yamaha. No en vano las monturas italianas han precisado 15 años para reverdecer laureles en el Mundial de Motociclismo, donde cuentan con sólo dos títulos y 71 victorias a lo largo de su singladura en MotoGP iniciada en 2002, mientras que las veteranas escuderías niponas suman juntas 18 campeonatos y 281 victorias en carreras. Pero sí es cierto que este año se intuye como un paseo militar para Ducati y sus pilotos, encabezados por el campeón Bagnaia. ¿Dónde estarán el resto de marcas y figuras?. Lo iremos viendo a lo largo del Mundial más largo de la historia, pues con las nuevas Sprint de los sábados, serán 42 carreras repartidas en 21 grandes premios, ¿Alguien se atreve a apostar en esta nueva era de MotorGP sin descartar a Marc Márquez? Nostradamus no dejó profecías…

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue Editor Jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como Jefe de Prensa del Circuito de Jerez.