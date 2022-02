'Pecco' Bagnaia y Ducati, de la mano hasta 2024

Francesco 'Pecco' Bagnaia y Ducati Corse han llegado a un acuerdo para que el italiano continúe pilotando la Desmosedici GP del Ducati Lenovo Team durante dos temporadas más, hasta finales de 2024, según ha confirmado la propia fábrica italiana.

Nacido en Turín en 1997, Bagnaia debutó en MotoGP en 2019 con la Desmosedici en la escudería Pramac, equipo con el que ya en 2020 logró su primer podio al ser segundo en el Gran Premio de San Marino y de la Riviera de Rimini.

El piloto italiano ascendió al equipo oficial el año pasado y, tras lograr la pole position y una tercera plaza en el GP inaugural de la temporada 2021 en Qatar, continuó evolucionando hasta convertirse en uno de los principales protagonistas del campeonato. Con 9 podios, 4 victorias y 6 pole position, Pecco cerró el 2021 como subcampeón el mundo y ahora está impaciente para empezar el nuevo campeonato, que abre el telón el próximo 6 de marzo en el Losail International Circuit de Doha, en Qatar.

Bagnaia: "Ser piloto de Ducati es un sueño"

"Ser piloto Ducati en MotoGP ha sido siempre mi sueño y poder continuar dos temporadas más en el equipo Ducati me hace sentir orgulloso y feliz", reconoce el italiano en la nota oficial emitida por Ducati.

Además, apunta: "En el equipo oficial he encontrado un ambiente sereno y me siento en sintonía, estoy seguro que juntos podremos hacer grandes cosas, pero ahora sólo me tengo que concentrar en hacerlo bien en este campeonato", aseveró Bagnaia.

Dall'Igna: "Tiene potencial para luchar por el título"

Por su parte, el director general de Ducati, el italiano Luigi Dall'Igna ha dicho sentirse "feliz de tener a Bagnaia durante dos temporadas más pues desde su llegada a Ducati en 2019 Pecco ha demostrado un gran talento y saber interpretar muy bien nuestra Desmosedici, adaptándose a pilotarla en cualquier situación".

"La manera como supo gestionar las carreras de Aragón, Misano y también Portimao y Valencia logrando cuatro fantásticas victorias es la demostración de su madurez como piloto y con estas cualidades estamos convencidos que tiene todo el potencial para poder luchar junto a nosotros por el título", explicó Dall'Ign.