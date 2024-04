¡Lo último de Pedro Acosta!: regala sus calzoncillos a un aficionado en Jerez

Los pilotos del Campeonato del Mundo de MotoGP suelen celebrar a lo grande cuando hacen un podio. En Jerez, además, el fervor que demuestra la afición hace que pierdan un poco los papeles.

A sabiendas de lo que supone el GP de España, los pilotos tienen la costumbre de regalar partes de su moto, los guantes, e incluso algunos hasta alguna bota. Pero este fin de semana hemos visto regalar… calzoncillos.

Y no los de cualquiera, los de Pedro Acosta. Ha sido el usuario de X -antes Twitter- @FlowerPower_46, quien ha subido a la red social el vídeo con el momento exacto que recibe tan peculiar regalo del piloto de KTM. El aficionado retó a Acosta diciéndole “no tienes huev… de regalarme los calzoncillos”, y ante la sorpresa de sus acompañantes el murciano accedió.

“Ahí está el tío, pero fírmamelos Pedro”, le pedía el fan. Acosta tirando de descaro -nada nuevo en el murciano- se los firmó delante de los presentes, y no dudó en hacerse una foto con el fan que no se resistió a darle un abrazo de reconocimiento al rookie de MotoGP. El aficionado, obviamente, ni se lo creía, pero se marchó feliz y con dos calzoncillos; los suyos, y los de todo un campeón del mundo.

Y todo por unas declaraciones realizadas por el rookie en el programa El Hormiguero de Antena3. El tiburón contó por qué puso a la venta sus calzoncillos usados en una plataforma de compraventa en línea: "Un día se me ocurrió mirar en Wallapop qué se vendía de Pedro Acosta y vi que se vendían cosas que no eran mías pero decían que sí lo eran. Entonces, me cansé de que se rieran así de mí y pensé que podía reírme yo de ellos vendiendo mis calzoncillos usados, usados pero buenos de victoria". Esperemos que estos que no acaben en Wallapop.