Jorge Martín: “He liderado 10 vueltas y me llevo eso de Jerez”

Jorge Martín se fue al suelo cuando lideraba la carrera en el Gran Premio de España de MotoGP por delante de uno de sus perseguidores, Pecco Bagnaia. El líder de la categoría tuvo que ver la pelea por la victoria del italiano y Marc Márquez desde el camión del equipo, aunque sigue viendo el campeonato con optimismo: “Si estoy liderado a estas alturas es porque me lo he ganado, así que seguiremos con esta actitud”.

El de San Sebastián de los Reyes reconoce no sentirse frustrado por la caída de este domingo en la carrera larga de Jerez. “No sé si sienta mejor caerse liderando. No estoy frustrado por la caída, porque al final no he hecho nada peculiar, no he hecho nada diferente y por un lado me tranquiliza y por otro lado, quiero entender bien la caída para mejorar para el futuro, pero he mejorado bastante del año pasado a éste. He estado liderando diez vueltas y me llevo eso aquí de Jerez. Ayer ganamos, así que soy competitivo y eso es lo que me llevo para Le Mans”, asegura.

En cuanto a la caída sufrida, por cierto la primera del español este fin de semana en Jerez, Martín declara que "ha sido difícil de entender. Estaba en un momento con la moto muy recta, así que no me esperaba para nada caer en ese momento. Quizá había otros momentos más a mitad de curva que estaba sufriendo un pelín más con la goma delantera. Pero no era ahí, en la curva seis, y cuando me he caído no me lo creía. Pero bueno, son cosas que pueden pasar, son las carreras, Los otros han fallado. Hoy he fallado hoy. Es un error que seguramente tenga que mejorar".

Sobre el eléctrico duelo Márquez-Bagnaia ha comentado que "me ha parecido bonito. Me hubiese gustado estar porque hubiese sido una bonita pelea los tres y creo que bueno tenía la velocidad para estar ahí con ellos hoy. Cuando lo estaba viendo en el camión, he visto muy cerca una caída de los dos y al final no va a ser tan mala mi caída. Hoy Pecco la verdad…los dos. Márquez, cuando estaba recuperando, Pecco, cuando ha sacado ese 37.4. Hubiese sido difícil rodar en esos tiempos. Enhorabuena a los dos por el podio”.

Martín tiene ahora 17 puntos sobre Bagnaia pero cumplió su tercer Gran Premio como líder: "Estoy tranquilo, que he sido rápido en todas las pistas. es no me puedo quejar. Estoy ahí en la pelea, aún seguimos líderes. No es algo que mire muchísimo, pero me tranquiliza ser rápido cada fin de semana”.