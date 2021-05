Pedro Acosta: “No ha sido fácil, pero he ido a por ello”

Nueva victoria para Pedro Acosta con firma de record. El joven piloto murciano ha sumado hoy un Jerez su cuarto podio, logrando cuatro en sus primeras cuatro carreras en el Mundial. Algo que no había logrado nadie antes que él. Ni Valentino Rossi, ni Marc Márquez, ni Dani Pedrosa, ni Jorge Lorenzo, ni Mick Doohan.

“No ha sido nada fácil. En este circuito siempre tengo problemas, pero al final vi que podía ir a por la victoria y a por los puntos”, reconoce el de KTM, que relata que antes de la prueba “estaba hablando con Aki Ajo justo antes de empezar y me ha comentado que si veía que podía hacerlo que fuera a por ello. Y que en caso que no fuera así que fuera a sacar unos puntos que para el final del campeonato serán importantes".

Pese a conseguir firmar una nueva fantástica victoria, Acosta se sinceró diciendo que creía que "Romano y Deniz han sido mejores, tenían más ritmo", añadiendo que “en Jerez siempre sufro, ha sido un fin de semana muy duro, más que en los anteriores GP, pero la victoria es para el equipo que ha trabajado muchísimo durante estos días”.

Alcoba: "Ha sido increíble"

Por su parte, Jeremy Alcoba acabó subió al podio acabando tercero. "Ha sido increíble", reconocía el joven piloto catalán, quien añadía que "el fin de semana no arrancó bien, después cogimos el ritmo, Dorna me comunicó la sanción, pero hemos reseteado".

“Las últimas vueltas han sido muy duras”, confesaba Alcoba, quien agradecía al equipo "el trabajo que ha hecho".