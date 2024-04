Pedrosa: “He intentado salvar la faena como he podido”

Sin suerte para Dani Pedrosa este viernes en Jerez. Tras retirarse en 2018 como piloto de Repsol Honda, el catalán ha vuelto a competir como wildcard en su papel de piloto de pruebas y desarrollo de KTM, lo que le permitirá disputar su Gran Premio de España número 19, algo al alcance de muy pocos

Aunque Pedrosa lograba la séptima plaza en el FP1; durante la sesión de la tarde sufrió una caída y no pudo mejorar la décimo cuarta posición de la tabla. “He tenido una pequeña caída en la curva 2. Era con la moto con la que me sentía bien; con la otra moto estaba teniendo algunos problemas, no estaba yendo como la ‘1’, digamos. Y me ha sido muy difícil intentar recuperar un poco al final y hacer una buena vuelta. Después he intentado salvar la faena como he podido, pero no ha sido suficiente”, reconoce.

Esta mala actuación le obligará a pasar por la Q1 de cara a la carrera. “Hay que esperar, porque por lo que veo puede ser que incluso llueva. No sé hasta qué punto, pero esta madrugada puede haber lluvia. Con lo cual, puede que o tengamos lluvia por la mañana o que la pista no esté como hoy. Veremos. Primero hay que pasar a la clasificación. Y cuando veamos en qué posición estamos en la parrilla, veremos cómo podemos aprovechar esa Sprint”, destaca.

El estado de Acosta

En cuanto a Pedro Acosta, único piloto KTM en pasar a la Q2, el piloto catalán subraya que "está en un momento muy bueno y está demostrando que la moto va muy bien; con lo cual es positivo para nosotros. Después, Binder ha tenido una caída en el último neumático, quizá allí podría haber mejorado. No puedo decir más. Yo me he colado en la primera curva; y cuando me he girado he visto que él también. No sé que ha pasado ahí realmente”.

Pedrosa también explicó qué ocurrió en un momento con el Tiburón de Mazarrón, en el que casi se tocan: "Yo me he colado en la primera curva, y cuando me he girado he visto que él también. No sé qué ha pasado ahí realmente".