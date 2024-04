Pedrosa sube al podio por sanción a Fabio Quartararo

Más buenas noticias para Dani Pedrosa en su reencuentro con el GP de España en Jerez. El wildcard ha logrado finalmente el podio en la carrera al sprint de este sábado, a pesar de haber acabado cuarto.

MotoGP ha anunciado que el de KTM sube al tercer puesto “tras la penalización por presión de neumáticos para Quartararo”. Una penalización tardía que pone un tercer puesto memorable, aunque sin podio oficial, en el que significa el primer podio del catalán como probador de KTM.

BREAKING: @26_DaniPedrosa promoted to P3! 🥉 The Little Samurai takes his first Sprint podium after tyre pressure penalty for Quartararo ⚠️More info to follow #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/awKvjd0qsR