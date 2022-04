Positivo fin de semana para Dani Pedrosa en su debut en coches

Dani Pedrosa: "Ha sido un fin de semana fantástico"

"Estoy súper contento con esta primera experiencia con Lamborghini en la carrera inaugural de la temporada en Imola. Había muchas cosas nuevas para mí, pero he podido aprender mucho sobre la normativa y sobre todas las cosas que suceden en carrera, como los Safety Cars o comunicarme por la radio, así como los 'settings' diferentes que hay que usar en el coche tanto con neumáticos fríos como con neumáticos calientes. En la segunda carrera he tenido la oportunidad de hacer yo la salida, que era una salida lanzada y en paralelo. En esta última carrera hemos tenido también varios Safety Cars. En general ha ido muy bien. Estoy contento con el resultado, porque hemos podido traer el coche entero en esta primera experiencia, lo cual era muy importante. Ha sido un fin de semana fantástico, también por el público, ya que he tenido mucho apoyo de todos los aficionados italianos".