¿Puede Carlos Sainz ser campeón de la Fórmula 1?

Es la gran pregunta que se hacen todos los aficionados españoles en este inicio de temporada. Tras las dos primeras pruebas celebradas en Baréin y Arabia Saudí, el madrileño Carlos Sainz ha obtenido dos podios, segundo en el circuito de Shakir y tercero en Yeda. Hay licencia para soñar y moderado optimismo. Pero, ¿podrá el español con su compañero de equipo, el monegasco Charles Leclerc? ¿Hay órdenes de equipo? ¿Llegará un momento en la temporada que Ferrari se decante por uno de sus pilotos?

Este comienzo espectacular de Mundial de Fórmula 1 ha dejado claro que Ferrari y Red Bull están varios pasos por delante de Mercedes y del resto de escuderías. Leclerc es líder gracias a la victoria que logró en Baréin y al segundo puesto de este fin de semana en Arabia Saudí. Pero el campeón mundial Max Verstappen, que tuvo que abandonar en la primera cita con problemas en la bomba de combustible, devolvió la moneda al monegasco en Yeda, ganando una de las mejores carreras de los últimos tiempos... por sólo medio segundo y tras una lucha titánica.

Parece que son los dos pilotos que se postulan como favoritos al título, pero el español Carlos Sainz está también en la pomada y cuenta con una gran aliada: su extraordinaria constancia y regularidad. El madrileño ha acabado los últimos 24 grandes premios disputados y ha puntuado en 22 de ellos, algo que no puede decir ningún otro piloto del paddock.

El de Ferrari, que está a punto de renovar con la 'Scuderia', ya superó el pasado año a su compañero en el Mundial de pilotos, obteniendo una quinta posición y cuatro podios. En la presente temporada, ya ha subido dos veces al cajón y todo apunta a que por fin podrá lograr su primer triunfo en la Fórmula 1. La cuestión es ¿cuándo? De momento, es segundo a 12 puntos de Leclerc.

Sainz asume que todavía le puede sacar mucho más rendimiento a su coche, con el que no se encuentra todavía cien por cien a gusto. "Me faltan todavía dos décimas, pero hemos dado un paso adelante con respecto a Baréin. Todavía no estoy al cien por cien con el auto, pero seguir sumando puntos y podios es importante. Creo que logré encontrar un poco más de ritmo con el coche. Todavía quedan algunas décimas por encontrar pero creo que las acabaré consiguiendo" y cuando eso ocurra "podré estar en la pelea" con Leclerc y Verstappen.