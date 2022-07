Russell logra la pole en el GP de Hungría por delante de un estelar Carlos Sainz

George Russell saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Hungría, el decimotercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Hungaroring, el circuito de las afueras de Budapest. El inglés firmó su primera 'pole' en la F-1 al dominar este sábado la calificación, en la que cubrió los 4.381 metros de la pista húngara en un minuto, 17 segundos y 377 milésimas, sólo 44 menos que un estelar Carlos Sainz, que saldrá segundo en Hungría, por delante de su compañero, el monegasco Charles Leclerc, que arrancará tercero.

El otro español, Fernando Alonso logró la sexta plaza en la pista en la que en 2003 festejó la primera de sus 32 victorias en la F1. El doble campeón mundial asturiano saldrá desde la tercera fila, al lado de su compañero, el francés Esteban Ocon, que sale quinto; justo por detrás del inglés Lando Norris, que acabó cuarto la calificación, en la que, en contra de lo que se pensaba, no llovió.

El séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton arrancará séptimo, al lado de su ex compañero finlandés Valtteri Bottas (Alfa Romeo); desde la cuarta fila. Desde la quinta lo harán el australiano Daniel Ricciardo (McLaren) y el neerlandés Max Verstappen, líder del Mundial, arrancará décimo después de sufrir problemas.

Carlos Sainz perdió la pole por muy poco y ha asegurado que que para optar a la victoria tiene que hacer "una buena salida, primero y clavar la gestión de los neumáticos, después. Va a ser complicada la gestión de los neumáticos, como pudimos comprobar el viernes durante la primera jornada de entrenamientos libres".

Además, subrayó: "No sabemos si Mercedes va a tener un gran ritmo en carrera, lo desconocemos. Pero tenemos que mantenernos con la mente abierta y salir a hacerlo lo mejor posible. Me he sentido muy a gusto en el coche durante todo el fin de semana, así que debería ser rápido este domingo".