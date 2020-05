Santi Hernández augura emoción en el inicio del Mundial de MotoGP

Santi Hernández, jefe de mecánicos de Marc Márquez, ha repasado en ¡Cambia el mapa!, podcast en español de MotoGP, diversas cuestiones de actualidad y el reinicio del Mundial en la doble cita de julio en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto.

Estrategia a seguir

"Sí que es verdad que estamos planificando algunas cosas, sobre todo de cara a la primera carrera a nivel de puesta a punto, de cómo salir en la primera carrera después del parón que hemos tenido tras el Test de Qatar, pero ahora mismo, si te soy sincero, no estamos hablando de nada concreto, primero queremos saber oficialmente cuándo empezamos y, a partir de ahí, ya haremos como normalmente: reunirnos por teléfono, hablar de las cosas que nos preocupan y preparar la primera carrera".

Dudas técnicas

"Un poco lo que nos preocupa es que después del Test de Qatar, probando muchas cosas durante ese fin de semana, que teníamos muchísimos problemas, al final dimos con alguna respuesta que podían ser las soluciones para los problemas que estábamos teniendo pero, lógicamente, no hay que olvidar que para nosotros esa pretemporada fue un poco complicada porque muchas cosas de las que se llegaron a probar no funcionaban pero no era por esas mejoras sino que venían a raíz de la aerodinámica y ahora es un poco hacer un 'reset' y volver a hacer un nuevo plan. Para nosotros la primera carrera, incluso la segunda, van a ser un poco unos nuevos Test".

Margen de mejora

"Lo que nos preocupa un poco es sobre todo a nivel de freno motor, las frenadas, intentar ganar más grip, la confianza con el tren delantero... esas cosas con las que hemos sufrido mucho esta pretemporada. El último día nos dimos cuenta que por algunas razones nos habíamos desviado un poco del camino. El hecho de volver un paso atrás nos hizo ver cosas positivas y creo que eso es lo más importante, pero no va a ser fácil porque no hemos hecho una pretemporada normal. Solo con la lesión de Marc y los problemas que tuvimos no fue fácil".

'Holeshot': ¿Sí o no?

(Se trata de un sistema que comprime el amortiguador trasero y, por ende, baja el tren trasero en el momento de la salida, para ganar tracción en la arrancada. La moto recupera su posición original y el recorrido de la suspensión trasera en cuanto el piloto frena).

"No lo sé... estamos trabajando. Al final, una fábrica como Honda trabaja en todos los aspectos y a día de hoy en fábrica están probando muchas cosas y una de ellas será el 'holeshot', pero ahora mismo no soy quién ni estoy al 100% seguro si lo vamos a tener. Es un sistema importante porque sobre todo ganamos mucho en la salida, como hemos visto en las otras marcas que marcan la diferencia en la salida, pero para nosotros lo más importante, lo vuelvo a repetir, es que las sensaciones de Marc sean las mismas que el último día de Qatar porque eso es lo que nos va a dar la tranquilidad de cara al campeonato y sobre todo de seguir evolucionando nuestra moto".

Mundial con menos carreras

"Con Marc siempre se sufre mucho. No hemos hablado aún de las estrategias, de cómo nos tenemos que plantear este campeonato. Considero que Marc en estos años, como hemos podido ver, ha madurado mucho y sobre todo ha sabido aprender de los errores -siempre digo que es un piloto que sabe aprender de sus errores-, pero lo más importante para mí y es lo que le remarco siempre, no tiene que perder su ADN. Él es así y todo lo que ha conseguido es por ser como es y tener ese ADN ambicioso, de darlo siempre todo al 100% o incluso al 200% y creo que esa mentalidad no la tiene que cambiar".

Campeonato distinto y diferente

"Entiendo que en las primeras carreras vamos a ver muchas sorpresas, sobre todo con este parón. Siempre cuando llegamos a un circuito después del parón de Navidad, al llegar al primer entrenamiento de Malasia hay pilotos muy rápidos, hay otros que no se cuenta con ellos y están ahí delante, otros que les cuesta más adaptarse a la moto tras el parón... Por eso digo que puede haber muchas sorpresas".

Entrenamiento de motocross

"La verdad es que es bastante positivo volver a ver a Marc encima de la moto, sobre todo después de la operación que tuvo en el hombro y sí que es verdad que este parón obligado le ha venido bien para su recuperación. Esperemos que cuando empecemos la temporada eso ya no será un problema como planteábamos a principio de temporada. Eso es muy importante y muy positivo de cara a nosotros y nuestro campeonato".

Menos presión para Márquez

"No estoy de acuerdo con eso. Creo que cuando estás con un piloto como Marc o cuando estás con un equipo de fútbol que lo único que vale es ganar la Liga y la Champions, todo lo que no sea eso es un desastre, entonces creo que para nosotros no cambia que haya 12 o 20 carreras. Al final, nuestro objetivo es ganar el Mundial con un piloto como Marc que estamos viendo que está superando muchos récords y que es un piloto que lo único que le vale es la victoria. Para nosotros no cambia. Lo que hagan los otros nos da igual".

Ganar es el objetivo

"Para nosotros no cambia la mentalidad. Eso de decir que si este año no le ganan a Marc va a ser más complicado, no lo creo. Cada temporada tiene sus puntos y este año va a ser un poco diferente e, incluso, rara por la situación que estamos teniendo, pero eso no cambia nuestro objetivo: salir a ganar. Eso no lo va a cambiar nadie, ni el coronavirus ni 10 carreras ni 20. Vamos a salir como siempre: a ganar".

Hermano y compañero de equipo

"Considero que tanto Marc como nosotros, el equipo, solo tenemos un objetivo, que es ganar. A nosotros nos da igual quién esté al lado del box y Marc lo ha demostrado siempre. Si Marc quiere ser campeón del mundo, tiene que ganarles a todos, independientemente que el de al lado sea su hermano. Lógicamente, si las cosas le van mal dadas a Álex o no, al final Marc tiene que pensar en cuáles son sus objetivos y qué es lo que quiere conseguir. A partir de ahí, creo que para mí, incluso conociendo a Marc, no va a cambiar nada".