Vettel anuncia su retirada

Se despide un mítico. El alemán Sebastian Vettel, de 35 años, ha anunciado a través de sus redes sociales que abandona la Fórmula 1 al término de la actual temporada, después de dos años en Aston Martin. El germano se estrenó en el Gran Premio de Estados Unidos de 2007 y, desde entonces, ha sumado infinidad de éxitos.

En las 15 temporadas como profesional, ha tomado parte hasta el momento en 298 Grandes Premios, se ha proclamado cuatro veces campeón del mundo y ha logrado 53 victorias, que le acreditan como en el tercer piloto de la historia de la F1 con más triunfos tras Lewis Hamilton y Michael Schumacher, y acumula 122 podios.

En un extenso vídeo, confiesa: "Anuncio mi retirada de la Fórmula 1 al final de la temporada 2022. Probablemente, debería empezar con una larga lista de personas a las que dar las gracias, pero es más importante explicar las razones que me han llevado a tomar esta decisión. Amo este deporte, ha sido el centro de mi vida desde que tengo recuerdos, pero igual que hay vida dentro de la pista, está mi vida fuera de la pista".

Del mismo modo, recuerda que "ser piloto nunca ha sido mi única identidad. Soy padre de tres niños y marido de una mujer maravillosa. Mis objetivos han cambiado de ganar carreras y luchar por campeonatos a ver a mis hijos crecer y transmitirles valores, ayudarles cuando caen, escucharles cuando lo necesiten, no tener que decirles adiós. Lo más importante es aprender de ellos y dejar que me inspiran. Los niños son nuestro futuro".

Sumido en sus reflexiones, cree que lo que haga en los próximos años marcará su vida. "Mi pasión implica ciertos aspectos que he aprendido a odiar. Puede que cambien en el futuro, pero la voluntad de aplicar cambios debe ser mucho más fuerte y me lleva a actuar hoy. Hablar no es suficiente y no nos podemos permitir esperar. No hay alternativa. La carrera ya está en marcha".

El alemán cree que su mejor carrera "aún está por venir. Creo en avanzar y seguir adelante. El tiempo es una calle de sentido único. Mirar hacia atrás solo te ralentizará. Espero correr por pistas desconocidas y encontraré nuevos desafíos. Las marcas que dejé en el camino se quedarán hasta el tiempo y la lluvia las lavará. Habrá nuevas. El mañana pertenece a los que dan forma al hoy. La próxima curva está en buenas manos ya que la nueva generación ya ha llegado. Creo que todavía hay una carrera por ganar. Saludos y gracias por permitirme compartir la pista con ustedes. Me encantó todo".