Tictactickets se defiende de las acusaciones y califica de "desastrosa la gestión del Circuito con las entradas"

Tictactickets se defiende de las acusaciones recibidas estos días en varios medios de comunicación y advierte de "la desastrosa gestión que el Circuito de Jerez está haciendo de las entradas". A través de un comunicado, la empresa explica que "el problema que se ha creado con el canje de las entradas del evento suspendido de 2020, y suspendido nuevamente en 2021, que unido a la mala gestión de las entradas del año 2022, amenaza con arruinar el fin de semana para muchos aficionados al motor".



"Los efectos de la pandemia grobal todavía se hacen sentir en los eventos deportivos, esta vez en lo económico. En el año 2020 diveresas agencias, entre ellas Tictactickets, compraron grandes paquetes de entradas al Circuito de Jerez para venderlas a sus clientes".



El comunicado continúa diciendo que "debido a la pandemia y al estado de alarma se suspendieron todos los eventos y se dejaron de vender entradas. De la noche a la mañana, todo un sector productivo vio reducida su facturación a cero. Las agencias se quedaron con grandes paquetes de entradas por vender y también con algunas vendidas a clientes que seguramente no podrían disfrutar del evento. En esta situación de caos, algunos clientes pidieron la devolución de su dinero,pero muchos otros mantuvieron la esperanza de que la situación mejorara, y prefieron esperar a ever si el evento podría celebrarse en fechas posteriores cuando la situación mejorara".



"El Circuito, que como todo el sector turístico, se vio perjudicado gravemente en lo económico, negoció con las agencias para solucionar la situación. Ante la falta de fondos en las arcas municipales, y para evitar la devolución a las agencias del dinero de las entradas, se propuso una bonificación para mantener las entradas para el año 2021. Eran momentos difíciles, pero todavía se mantenía la esperanza y parecía que la pandemia fuera a mejorar, por lo que muchas agencias, de buena voluntad, optaron por arrimar el hombro y aguantar hasta que pasara todo", añade.



"Con la vista atrás queda claro que esa esperanza fue sólo un espejismo. La pandemia no mejoró y muchas agencias, con esta solución, se vieron entre la espada y la pared, ya que, cada vez más clientes reclamaban la devolución en efectivo. La situación se agravó mucho cuando el Gran Premio de 2021 se volvió a suspender al año siguiente, y entonces fueron ya la mayoría de los clientes los que optaron por reclamar la devolución. Antes del estado de alarma, Tictactickes había vendido a clientes aproximadamente el 25% de su paquete de entradas, pero el acuerdo con el Circuito de Jerez afectaba al 100% de las entradas, tanto las vendidas como las no vendidas".



"Tras más de un año de pandemia, con el sector turístico completamente hundido, Tictactickets se vio en serias dificultades económicas, llegando a estar cerca del concurso de acreedores, no pudiendo responder ante sus clientes al no disponer del efectivo de las entradadas, sino de una promesa de canje para el próximo Gran Premio".



"En Tictactickets se entiende que debe devolver el dinero a todo el que lo solicite, y que la situación de pandemia no debe ser una excusa. Sin embargo, también sabe perfectamente que lo que sus clientes desean no es el dinero, sino poder disfrutar de un fin de semana de gran premio con los amigos, hacer kilómetros, echar unas risas, y que todo vuelva a ser como antes".



"Finalmente en 2022 se celebra el Gran Premio, y parece que se van resolver los problemas, pero todo lo contrario, se han agravado. Mucho. Y se han agravado por la desastrosa gestión de las entradas por parte del Circuito de Jerez, y la total falta de coordinación con las agencias.



El comunicado recalca que "el Circuito, en lugar de enviar a las agencias un paquete de entradas nuevas para el gran premio de 2022, equivalente al que se compró para el de 2020, ha enviado a las agencias entradas catalogadas como canjeadas, junto con otros paquetes de entradas que contienen errores o que, directamente no dan acceso al recinto. Agencias como TicTacTickets se encuentran con que, no sólo el Circuito no está cumpliendo su trato en el cambio de entradas, sino que además su lote de entradas se ha marcado entero como "canje", tanto las entradas que se vendieron antes de la pandemia como las que no".



"Tictactickets comenzó a utilizar parte de estas entradas para canjear a los clientes que compraron en 2020 y que habían solicitado el canje, pero se encuentra de repente con un gran paquete de entradas que no se pudieron vender por la pandemia y se tienen que vende ahora. Esto provoca otro caos, ya que los nuevos clientes se sientes estafados al recibir entradas sin precio y que pone "canje" y provocan quejas de los clientes tanto al Circuito como a Tictactickets. Todo esto se agrava por la falta de comunicación clara entre la agencia y el Circuito de Jerez, que no da solución a este problema, una comunicación llena de grandes retrasos, respuestas ambiguas y falta de soluciones".



"Para terminar de rematar la situación, se detecta otro lote de entradas cuyo encabezado figura de 2022, pero donde el resto de la entrada es de 2020, y también entradas cuyo código no está dado de alta y que no permiten acceder al recinto. Toda una pesadilla hecha realidad.



"Total, nos encontramos con entradas nuevas, entradas donde figura 2022, entradas donde figura 2020 y entradas donde figura "canje", entradas que fallan y no dan acceso al recinto. Todo un caos que ha creado el Circuito de Jerez, que no sólo ha incumplido el acuerdo al que se llegó con las agencias de viajes para salvar la situación creada por el COVID-19, sino que ha creado un enorme problema a las agencias entregando diferentes tipos de entradas sin ninguna organización y perjudicando gravente la reputación de agencias como TicTacTickets".



"La respuesta por parte del Circuito de Jerez no ha sido otra que culpar a Tictactickets de toda la situación, incluso presentar denuncias en su contra, y ha llegado a decir a los clientes de Tictactickets que se han puesto en contacto con ellos que ya les había devueto la totalidad del dinero en efectivo de las entradas, cuando apenas había devuelto el 10%. En Tictactickets apenas pueden creer el trato que estamos recibiendo por parte del Circuito después del esfuerzo que han hecho todos para superar esta situación".



Por su parte, TicTacTickes declara que estará durante todo el fin de semana dando soporte a sus clientes en el recinto del Circuito, dando la cara y tratando de solucionar todos los problemas. Confía plenamente en que muchos problemas se puedan solucionar este fin de semana con la colaboración del Circuito de Jerez, y que muchos aficionados al motor, que han estado dos largos y amargos años esperando este momento, puedan disfrutar de este gran premio como antes".