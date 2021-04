Valentino Rossi busca su podio 200 en MotoGP en ¿su última carrera en Jerez?

Valentino Rossi y Jerez tienen una historia de amor desde hace más de 20 años. Desde que el piloto italiano lograra su primer triunfo en el Circuito de Jerez, allá por 1997, han sido nueve las veces que ha subido a lo más alto del podio en la cita del Mundial en Jerez, siete en MotoGP, y 16 podios en general contando todas las categorías.

Por ello, la cita de Jerez siempre es “especial” para el veterano piloto, que podría conseguir en su segunda casa su podio número 200 en MotoGP, pero que también podría estar dando las últimas curvas de su carrera deportiva.

El piloto de 42 años está firmando un inicio de temporada decepcionante en Petronas, con tan sólo cuatro puntos en las tres primeras carreras y es décimo noveno en la general de pilotos. Un camino a la deriva que puede variar en Jerez, donde todo cambia para el italiano. De hecho, hay que remontarse hasta 2006 para recordar la última vez que Rossi acabó fuera de los diez primeros en Jerez. Un podio en julio del año pasado, en la segunda de las carreras celebradas en la ciudad, otros podios en 2014 y 2015, o la victoria de 2016 son algunos de los grandes registros de Rossi en Jerez disputando el Mundial en la máxima categoría.

Nueve victorias en Jerez

El nueve veces campeón del mundo atesora siete triunfos en Jerez en categoría reina, a los que hay que añadir los obtenidos previamente en 250cc (1999) y 125cc (1997). A dichas victorias hay que sumarle también otros siete podios en todas las categorías, el último de ellos obtenido la pasada temporada, con el que se quedó a uno de los 200 en categoría reina. Ahora mismo atesora 115 victorias mundialistas y un total de 235 podios en todas las categorías.

Rossi lleva un nefasto arranque de temporada con la Petronas, aunque Jerez puede ser el escenario ideal para lograr ese podio número 200 en la máxima cilindrada. "Creo que Jerez es uno de los circuitos del calendario de MotoGP donde más ganas tengo de correr cada año”, reconoce el piloto italiano en declaraciones recogidas por su equipo, añadiendo que del trazado jerezano “guardo muy buenos recuerdos. De hecho, el año pasado subí al podio en la segunda carrera de la temporada, el GP de Andalucía".

La cita de Portimao ha animado a Rossi, quien reconoce que "mi ritmo durante la carrera en Portugal fue bastante bueno, hicimos algunas mejoras, así que llegamos a esta cuarta prueba del año con más optimismo que antes”, dejando a las claras la fe que se deposita: “Seguro que muchos pilotos serán fuertes en Jerez, porque todos lo conocemos muy, muy bien, pero haremos nuestro mejor esfuerzo y veremos qué podemos hacer para volver a las primeras posiciones donde tenemos que estar".

Rumores de retirada

Sin embargo, y a pesar de que Jerez pueda servir de resurrección, los rumores de retirada asoman ya al balcón de un piloto que lo ha ganado todo. Los últimos movimientos de su equipo, que competirá en MotoGP a partir de 2022, que tenga que competir en una Yamaha satélite como la de Petronas o los malos resultados han provocado que cada vez se hable más en el ‘paddock’ de la que podría ser la última temporada de Rossi.

Sin embargo, ‘Il Dottore’ aún parece no arrojar la toala: "Mi razonamiento es muy simple y me extraña que algunas personas no lo entiendan, quizás mi forma de pensar es diferente. Me gusta cómo me siento, la sensación, la adrenalina que me da ganar, subir al podio o simplemente tener una buena carrera”. “Sé muy bien que al final el tiempo me acabará ganando”, reconoce el piloto de Patronas, quien añade que “intento con todas mis fuerzas ponérselo lo más difícil posible. Y esa es la única razón por la que sigo corriendo".

No gana una carrera desde 2017, pero parece que Valentino Rossi tiene cuerda para rato. Para empezar, seguirá opositando en Jerez para lograr su podio 200 en MotoGP, pero igual estaremos presenciando los últimos adelantamientos del italiano en su circuito fetiche.