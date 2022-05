Victoria de Augusto Fernández en Moto2 y caída de Acosta cuando lideraba la carrera

Augusto Fernández se ha impuesto en la categoría de Moto2 del GP de Francia celebrado en Le Mans en una carrera de supervivencia en la que Pedro Acosta, dominador de los libres y pole, se iba al suelo cuando lideraba la carrera. El del Red Bull KTM Ajo ha tenido que gestionar una carrera en solitario para cruzar primero bajo la bandera ajedrezada. Arón Canet, aún con molestias de su fractura de radio, ha sido segundo y Somkiat Chantra tercero en una carrera con numerosas caídas, entre ellas la del conileño Marcos Ramírez cuando marchaba quinto tras protagonizar una salida espectacular de la 13ª a la 5ª posición.

Sam Lowes, cuarto mejor tiempo en la parrilla, finalmente no participaba en la carrera. El británico no se sintió bien tras el warm up debido a la caída que sufrió en la Q2 del sábado y, con mareos, fue declarado no apto por los servicios médicos del Mundial.

Pedro Acosta salía desde la pole y tomó las riendas desde el inicio y el que protagonizó una salida espectacular fue Marcos Ramírez, pasando de la 13ª a la 5ª, ganando ocho posiciones. Augusto Fernández, compañero de Acosta en el Red Bull KTM Ajo, se situaba a la estela del murciano y el debutante Alonso López –que ha sustituido a Fenati– era tercero con Arenas cuarto y Canet sexto copando los españoles las seis primeras plazas.

Caídas y más caídas

Fermín Aldeguer se despedía a las primeras de cambio con una caída en la curva 6 del trazado francés y Vietti, líder del Mundial, no estaba ni siquiera en los puntos. En cabeza, Acosta tiraba fortísimo y se llevaba a Augusto Fernández, metiendo a las primeras de cambio dos segundos de ventaja a un grupo de tres con López, Canet y Arenas, mientras Ramírez, con la MV Agusta, intentaba llegar llevándose a Beaubier, que pasaba al conileño a 21 giros de meta.

Jake Dixon también se iba al suelo aunque podía reincorporarse a la carrera y poco después el que sí se despedía era su compañero Alberto Arenas, que se tocaba con Alonso López y ambos decían adiós cuando luchaban por el podio.

Acosta: "El circuito está bacheado por los coches, he cogido un pequeño bache y me he caído, pero ya estamos ahí"

Ante este nuevo escenario de carrera, Acosta y Augusto seguían primero y segundo sin oposición con Canet a cinco segundos y llegando desde atrás Beaubier y Chantra, que habían adelantado a Ramírez.

Pero a 15 vueltas del final, Pedro Acosta cometía un error de rookie y sufría una caída cuando lideraba con comodidad la carrera. El murciano se golpeaba con la mano el casco lamentando su poca cabeza. Cuarto cero consecutivo del Tiburón, que tenía la victoria en el bolsillo tras dar un gran paso en los libres y lograr la pole. "Ha sido el mejor fin de semana que hemos hecho, ya estamos ahí y hoy de verdad se nos ha visto. El circuito está bacheado de los coches, un pequeño bache y me he caído. Las carreras son así", comentaba a Izaskun Ruiz en DAZN.

La nueva situación de carrera dejaba a Augusto Fernández líder en solitario mientras que por detrás Chantra y Beaubier superaban a Canet y Marcos Ramírez, que estaba cuajando la mejor carrera de la temporada, se caía y malograba un fin de semana que le estaba saliendo redondo. Ogura, sexto, agradecía las caídas por delante para ascender plazas y meter más puntos a Vietti, que a esas alturas de carrera marchaba 15º.

El piloto de Conil también explicaba nada más llegar al box qué le había sucedido: "Nos está costando llegar arriba y perder estas oportunidades jode un poco. He hecho una buena salida, estaba manteniendo la distancia, pero estaba un poco al límite, he tenido un fallo en la curva dos, me he puesto nervioso y en la cinco he ido un poco largo y se me ha cerrado. Desde que estoy en Moto2 nunca me he visto tan delante, pero nos llevamos lo positivo, seguir trabajando y poco a poco nos estamos viendo más arriba, nos falta rematar y las ganas no nos faltan"

A cinco vueltas del final, Chantra se iba largo en una curva y Canet lo aprovechaba para situarse de nuevo segundo y Beaubier tercero, aunque en la última vuelta el tailandés remontaba y adelantaba al californiano. Por detrás, Ogura era quinto y Vietti salvaba los muebles acabando octavo.