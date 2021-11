Jerez se queda sin el Mundial de Superbike. El Circuito de Jerez-Ángel Nieto no aparece entre los trazados que albergarán en 2022 una prueba del segundo campeonato mundial de motociclismo en importancia y que desde hace unos días tiene en el turco Toprak Razgatlioglu como nuevo campeón destronando al seis veces campeón Jonathan Rea.

En efecto, WorldSBK ha publicado en su página web el calendario provisional con trece sedes, once ya definidas, y dos por asignar. Una de ellas es para Phillip Island (Australia) y la decimotercera aún no tiene ni fecha ni sede, pero no será Jerez al no haberse renovado el acuerdo.

El trazado jerezano ha acogido el Mundial de Superbike ininterrumpidamente desde 2013 -con la excepción de 2018- y en los últimos años su celebración ha estado siempre vinculada a un paquete unitario junto al Gran Premio de España de MotoGP, acuerdo que hace unas semanas se renovó entre la Junta de Andalucía y Dorna.

De esta forma, Jerez se queda sin el segundo campeonato de motociclismo más importante tras el de MotoGP, ya que el acuerdo "no se ha renovado", según indican fuentes de la organización a Diario de Jerez.

El calendario provisional contempla 13 Rounds, dos en España, con un evento por anunciar y un Round final a disputar en Australia, en el Phillip Island Grand Prix Circuit, con una fecha todavía por determinar.

Al igual que en 2021, las primeras nueve pruebas del Campeonato se celebrarán en Europa; la temporada arrancará en MotorLand Aragón por segundo año consecutivo, del 8 al 10 de abril, y continuará en el TT Circuit Assen para celebrar el Round de los Países Bajos del 22 al 24 de abril. El Circuito de Estoril acogerá la tercera cita, del 20 al 22 de mayo, mientras que el Misano World Circuit Marco Simoncelli dará la bienvenida a WorldSBK en Italia para la cuarta ronda, del 10 al 12 de junio, con ocasión del Round de Emilia-Romagna.

A continuación, el paddock se instalará en Donington Park para el Round de Gran Bretaña, del 15 al 17 de julio, con WorldSBK y WorldSSP en el programa del fin de semana. Será la única ronda europea sin WorldSSP300. El sexto Round, en la República Checa, se disputará en el Autódromo de Most del 29 al 31 de julio, antes del paréntesis estival. El Round de Francia se mantiene en la primera quincena de septiembre como la séptima cita del año. La nueva visita a Magny-Cours tendrá lugar entre el 9 y el 11 de septiembre y estará seguida dos semanas más tarde por el Round de Catalunya en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Otras dos semanas después, el Campeonato recalará en el Autodromo Internacional do Algarve, del 7 al 9 de octubre, para celebrar el Round de Portugal que pondrá el cierre a la temporada de WorldSSP300.

Las tres últimas rondas del Campeonato se celebrarán fuera de Europa, siendo Argentina la primera de ellas en el Circuito San Juan Villicum del 21 al 23 de octubre. Como en 2021, tras la visita a Sudamérica el Campeonato saltará al continente asiático para celebrar el Round de Indonesia en el Circuito Urbano Internacional Pertamina Mandalika. El Phillip Island Grad Prix Circuit está en el calendario provisional, pero aún no tiene una fecha asignada. Habrá un décimo tercer evento, con sus fechas y escenario a comunicar en su momento. Las carreras transeuropeas contarán exclusivamente con las categorías de WorldSBK y WorldSSP.

Calendario Provisional 2022