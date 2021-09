Scott Redding, del Circuito de Jerez a Portimao... en bicicleta

El piloto del Aruba.it-Ducati Scott Redding puso rumbo hacia Portimao, donde este fin de semana se disputa una nueva prueba del Mundial de Superbike, saliendo desde Jerez. Hasta ahí todo normal. La anomalía se centra en que el británico no ha tomado un vuelo o un coche para cruzar la frontera con Portugal. Él ha preferido otro medio de transporte mucho más ecológico y sano, también más duro: la bicicleta. En total, han sido 350 kilómetros los que ha tenido que recorrer hasta llegar al Circuito Internacional del Algarve.

"Lo hice porque siempre me han gustado los desafíos", ha señalado Redding, que ha realizado la aventura acompañado por Matteo, el fotógrafo del equipo. "Tienes la oportunidad de pedalear desde España a Portugal, viendo hermosos paisajes; no me gusta sentarme en la playa durante tres días, me gustan las aventuras; sólo tienes una vida… Esto me ha mantenido un poco en el ritmo de la competición. Me parece mejor si permanezco activo durante tres semanas y luego descanso una semana que no estar activo tres días y tres días inactivo", ha manifestado.

Completado el recorrido con esfuerzo pero sin agobios, el piloto de Ducati ha explicado que la experiencia ha valido la pena, por razones diversas: "Físicamente me siento bastante bien. No me siento peor que después de la semana pasada. Fue solo un largo día sobre el sillín, pedaleando, mientras la gente tenía un largo día en el coche. Para mí es un poco diferente. Me siento bien; me tomaré un día de descanso y creo que estaremos listos para correr de nuevo", explicó.

Redding ha apuntado que el viaje habrá tenido también un impacto positivo a nivel mental: "Creo que fueron 12 horas el lunes sobre la bicicleta. Puedes pensar y digerir muchas cosas. Tienes muchas horas de silencio y es genial aclarar la mente. Tienes que trabajar tu propio camino en la vida; no siempre puedes hacer lo que hacen los demás y si haces algo que la gente piensa que es una locura, está bien. Para mí, no es una locura. He aprovechado este tiempo para pensar en muchas cosas, relajarme, disfrutar, tomar el sol, y ha sido genial".

Y no descarta hacerlo en alguna otra ocasión e incluso invita a otros pilotos para que lo acompañen: "Definitivamente, lo volvería a hacer. Digamos que esta fue la prueba y si tenemos la oportunidad en el futuro, creo que hay muchas otras personas a las que les gustaría unirse. Ha sido genial y después del fin de semana en WorldSBK en Jerez, con la pérdida de Dean Berta Viñales, ha estado bien procesar algunas cosas porque realmente me tocó el corazón y me dolió mucho. Quizás si volvemos a tenerlo en el futuro podamos hacer este viaje en memoria de Dean".