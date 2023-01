Los tres favoritos al título de Superbike ruedan en un pañuelo en el Circuito de Jerez

Toprak Razgatlioglu, campeón del mundo de Superbike en 2021, ha cerrado el primer test de la pretemporada firmando el mejor crono de los 20 pilotos que se han dado cita en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. El del Pata Yamaha, que ha sufrido una fuerte caída aunque sin consecuencias en la sesión de la mañana cuando se ha ido largo en la última curva, ha liderado por segundo día consecutivo la tabla de tiempos por delante del seis veces campeón mundial Jonathan Rea (Kawasaki) y del actual campeón, el español Álvaro Bautista (Ducati).

Los tres máximos favoritos del campeonato que arrancará el 26 de febrero en Phillip Island (Australia) han vuelto a rodar en un pañuelo. 'Razga' ha mejorado en tres décimas el tiempo del miércoles, parando el crono en 1:38.269 en la mejor de las 61 vueltas que ha dado al trazado de la carretera de Arcos, rozando el récord de la pista (1:38.247).

Tough crash for @toprak_tr54 in Turn 13 during the morning test session here at Jerez 💢We're glad to see he's OK and ready to get back on track! 💪#WorldSBK #2023StartsNow pic.twitter.com/v7LNAfOUvu