Álex Márquez roza la gloria en el Sprint de Jerez: "Hoy he dado el máximo"

Álex Márquez cerró el Sprint del Gran Premio de España de MotoGP con una brillante segunda posición, firmando uno de sus mejores sábados de la temporada. El piloto del Gresini Racing creció desde la salida, plantó batalla a su hermano Marc y demostró que está en plena forma para pelear también en la carrera larga de este domingo.

"La salida y la primera vuelta han sido el segundo puesto. Luego, es verdad que Quartararo se ha caído, pero lo veía un poquito más al límite que al resto", explicó Álex. La clave, asegura, fue una carrera de pura gestión, algo que volverá a ser crucial este domingo: "Tocará salir bien, atacar en las primeras curvas y ser fuertes hasta el final. Con la goma media, esta mañana, éramos bastante rápidos".

Las diferencias con Marc

A pesar de su gran actuación, Álex reconoció la dificultad de seguir el ritmo de Marc en ciertos sectores del trazado andaluz. "Las 3-4 curvas de siempre, las de izquierdas... Hoy lo he insultado dentro del casco", bromeó entre risas. "He intentado hacer como él en la 4, 7 y 8, pero no había manera, sobre todo con el neumático blando trasero. Él consigue controlar cuando se le cierra la dirección; nosotros, no tanto, especialmente con más calor y menos agarre".

Un podio trabajado

El catalán admitió que todavía tiene margen de mejora. "Hoy hemos pagado no rodar ayer por la tarde. He sentido que toda la parrilla ha dado un paso y nosotros nos hemos quedado donde estábamos. A ver si mañana podemos avanzar, aunque no es fácil probar mucho en el 'warm up'". Pese a ello, se mostró satisfecho: "Hoy hemos dado el máximo. El nivel de todos es muy similar al de todas las carreras del año. No ha cambiado mucho llegar a Europa".

Un sabor especial y homenaje a Jerez

Aunque Álex partirá cuarto en la carrera larga, considera que el arranque será clave: "La carrera estará en la salida y en la primera vuelta". Además, no dejó pasar la oportunidad de rendir homenaje a uno de los rincones más emblemáticos del motociclismo mundial: "Nieto-Peluqui yo lo haría patrimonio de la Humanidad. No hay otro sitio igual en todo el Mundial. Hacer el podio del Sprint allí es un acierto y hay que felicitar a Dorna".

Álex Márquez tiene claro que en Jerez aún queda mucho por decidir... y que él no ha dicho su última palabra.