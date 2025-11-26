Amador Jaén cierra 2025 como campeón del Trofeo de Históricos del Campeonato de Andalucía de Montaña

El equipo Peyo Competición pone punto final a la temporada 2025 tras su participación en la V Cronometrada de Zahara de la Sierra. Para Amador Jaén, esta última prueba ha sido un verdadero premio después de un año marcado por altibajos, pero en el que, finalmente, se ha cumplido con creces el objetivo fijado a principios de temporada: campeones del Trofeo de Históricos del Campeonato de Andalucía de Montaña y terceros en el Open Provincial.

La temporada comenzó de forma destacada en febrero, logrando la primera posición de la Scratch en ambas carreras independientes de la Crono de Benamahoma. En marzo, el equipo volvió a firmar un gran resultado en la Subida a Algar, con un 6º Scratch, 1º en Performance, 1º en Históricos y 1º en Máster 50. Sin embargo, a finales de ese mismo mes, una rotura de motor en la Subida a Ubrique complicó la campaña. El contratiempo obligó a Jaén y a su equipo a descartar algunas pruebas y replantear su participación en el Performance del Campeonato de Andalucía de Montaña.

Aun así, el balance final no puede ser más positivo. Tras la prueba de Zahara, Amador Jaén comentaba: “La verdad es que, después de una temporada con altos y bajos, no nos podemos quejar. Mi equipo y yo hemos hecho todo lo posible para reconducir el año disputando las pruebas mínimas necesarias para cumplir nuestros objetivos. Este pasado fin de semana hemos disfrutado muchísimo en Zahara y aunque los neumáticos no estaban en su mejor momento —ya no nos jugábamos nada— conseguimos un resultado muy digno, con unos cronos muy aceptables: 5º Scratch en las dos fases y 1º de Agrupación. Pero lo mejor de todo son las sensaciones que nos deja nuestro querido ‘Soplillo’: está de nuevo en plena forma.

"Ya estamos planificando la temporada 2026, que está a la vuelta de la esquina. Como siempre, muy agradecidos a la afición andaluza y española por su apoyo en las buenas y en las malas. Extiendo también este agradecimiento a mi equipo y a mi familia de patrocinadores. Un millón de gracias”, señalaba el veterano piloto jerezano, que cuenta como patrocinadores con Embutidos y Jamones Miguel Espafa e Hijos, Bar Javi, Caníbal Espacio Gastronómico, Sumijerez, CASH Romeral, Jerez Pan, Restaurante Don Pepe, Cantalejo Gamma, Don Colchón, Autoescuela Gabriel, Talleres Verano, Taller Los Parientes, Sixtema, Impreziona Gigantografía, Carnicería El Altillo y Automóvil Club Sol y Nieve.