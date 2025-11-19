Amador Jaén participa este fin de semana en la V Cronometrada a Zahara de la Sierra

Amador Jaén, piloto jerezano perteneciente al equipo Peyo Competición, participa este fin de semana en la V Cronometrada a Zahara de la Sierra, prueba perteneciente al Campeonato de Andalucía de la especialidad y organizada por Escudería Sur. Este evento supondrá la última cita del Campeonato de Andalucía de Cronometradas, así como la penúltima prueba del Open Diputación de Cádiz, a falta del Slalom de Jerez.

El equipo llega a Zahara tras su reciente participación en la emblemática Subida a Macael (Almería), en la que logró un resultado muy positivo, que le ha otorgado ya matemáticamente el título en de campeón de Andalucía de Vehículos Históricos de Montaña 2025.

Amador ha pasado recientemente por una intervención quirúrgica y se encuentra en proceso de recuperación, pero se muestra optimista por poder participar en la carrera zahareña, prueba que se le ha dado muy bien en las dos últimas ediciones en las que compitió. Actualmente, su GT Turbo se encuentra en las instalaciones de Peyo Competición recibiendo algunos retoques tras la prueba de Macael.

El jerezano ha destacado que "tanto mi equipo como yo estamos muy contentos después de que todo se torciera en la tercera carrera del año por problemas mecánicos en nuestro Soplillo. Gracias al gran trabajo de mi equipo, hemos devuelto la fiabilidad y rapidez al coche. Con el título de históricos de Andalucía de Montaña ya en el bolsillo, vamos con mucha ilusión a Zahara".

Jaén detalla que "es una carrera que nos encanta, un pueblo espectacular y un escenario Racing por excelencia. En las dos pasadas ediciones que participamos, estuvimos en el podio absoluto, logrando un tercer y un segundo puesto. Sí, es verdad que estoy recién operado de unos problemas en el riñón, pero espero estar suficientemente bien como para poder competir en tan bonita prueba. Mi ilusión es terminar la temporada del Open Provincia de Cádiz en el podio absoluto y lucharemos por ello hasta el final".

Por último, subrayó que "como siempre, quiero dar las gracias de manera muy especial a todos los amigos y aficionados de España y Andalucía por el interés mostrado por mi recuperación, ha sido abrumador, también a mi equipo y a mi familia de patrocinadores, que sin ellos hubiera sido imposible llegar a tan buen final de temporada. Gracias a Embutidos y Jamones Miguel España e Hijos, Bar Javi, Caníbal Espacio Gastronómico, Sumijerez, CASH Romeral, Jerez Pan, Restaurante Don Pepe, Cantalejo Gamma, Don Colchón, Autoescuela Gabriel, Talleres Verano, Taller Los Parientes, Sixtema, Impreziona Gigantografía, Carnicería El Altillo y Automóvil Club Sol y Nieve".

La prueba esta edición presenta novedades y la principal radica en el recorrido: la competición transcurrirá sobre un trazado de 1,2 kilómetros sobre la CA-9104, con salida en la avenida Andalucía y meta en la calle Nueva. El acontecimiento deportivo dará el pistoletazo de salida a las 13:00 horas de este sábado 22 de noviembre, con la primera de las tres mangas oficiales. La CA-9104 y la calle Nueva permanecerán cerradas al tráfico, no obstante, desde las 11:30 horas hasta el final de las carreras. Tras la publicación de resultados, se celebrará una entrega de premios. El domingo, el cierre de carretera será a las 9:15 horas. Las tres mangas oficiales se disputarán a partir de las 11.00 horas, aproximadamente. Finalizada la competición, se producirá una nueva entrega de premios.