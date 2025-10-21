Amador Jaén y su 'soplillo' regresan a la Subida del Mármol varios años después

El piloto jerezano Amador Jaén, integrante del equipo Peyo Competición, participará en la XLIX edición de la Subida del Mármol, cita emblemática que se celebrará los próximos 25 y 26 de octubre en Macael (Almería). La prueba, organizada por la Escudería del Mármol, cuenta con coeficiente 6, el máximo dentro del calendario, y será puntuable para el Campeonato de Andalucía de Montaña.

Jaén y su equipo llegan a esta cita tras haber competido recientemente en la Subida a Vejer, donde obtuvieron un excelente resultado: tercera posición en la categoría Performance y primera entre los vehículos históricos. El regreso a la mítica rampa de Macael supone un momento especial para el conjunto jerezano, que vuelve al escenario casi dos décadas después. Esta competición destaca año tras año por su gran participación —con más de un centenar de equipos inscritos— y por la presencia de un público numeroso y entusiasta.

En cuanto al apartado técnico, los problemas mecánicos del Renault 5 GT Turbo de Jaén, que afectaron al rendimiento del vehículo durante el inicio y la mitad de la temporada, parecen haber quedado atrás. El coche funcionó a la perfección en Vejer, devolviendo la confianza al equipo. “Hace muchos años que no asistíamos a la bonita Subida al Mármol y este año no queríamos dejarla pasar”, comentaba Amador Jaén. “Siempre es un esfuerzo importante a final de temporada, sobre todo estando a casi 500 kilómetros, pero tanto mi equipo como yo viajamos con mucha ilusión. En Macael siempre hemos recibido un gran cariño por parte de los aficionados andaluces, así que volvemos con muchas ganas. Esperamos lograr un buen resultado y regresar a Jerez con todo en orden”.

El piloto quiso además agradecer el esfuerzo de todo el equipo Peyo Competición y de sus patrocinadores, cuyo apoyo resulta fundamental para afrontar una temporada tan exigente. Embutidos y Jamones Miguel Espafa e Hlijos, Bar Javi, Caníbal Espacio Gastronómico, Sumijerez, CASH Romeral, Jerez Pan, Restaurante Don Pepe, Cantalejo Gamma, Don Colchón, Autoescuela Gabriel, Talleres Verano, Taller Los Parientes, Sixtema, lmpreziona Gigantrografia, Carnicerfa El Altillo y Automóvil Club Sol y Nieve.