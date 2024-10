Ana Carrasco: "Siempre he defendido que podemos competir con los hombres y a día de hoy pienso igual"

Ana Carrasco afronta el fin de semana de la última prueba del Mundial de Superbike con 18 puntos de ventaja sobre María Herrera y una de las dos será la primera campeona del mundo femenina de la historia del motociclismo en un campeonato estrictamente formado por mujeres pilotos, aunque Carrasco ya fue campeona de SSP300 en 2019 en un certamen con pilotos hombres.

La murciana afronta el fin de semana de Jerez en principio "como todos los demás, hay un margen de puntos, pero estamos viendo que son carreras en las que pueden pasar de todo. Hace dos carreras yo estaba en la posición de ella (María Herrera) y ahora el campeonato ha cambiado. Tenemos que intentar ir carrera a carrera, hacer un buen fin de semana desde el viernes, estar lo más delante posible y el sábado estar en la pelea por la victoria. Me lo voy a tomar como todas las carreras anteriores, hacerlo lo mejor posible y pasae lo que pase estaré contenta porque creo que las dos hemos hecho muy buena temporada".

Carrasco, campeona de SSP300 en 2019 y piloto de Moto3 las últimas temporadas, defiende que las mujeres pueden competir en igualdad con hombres: "Siempre he he defendido que competir juntos era lo mejor y lo sigo pensando a día de hoy. Está claro que este campeonato es muy importante porque es una plataforma que ayuda a que haya más mujeres dentro del campeonato del mundo, que tengan más oportunidades y poder competir en un mundial en muchos circuitos y que la gente las pueda ver. Para mí era importante estar este primer año, de cara al año que viene no sé qué voy a hacer, pero siempre he defendido que podemos competir en otras categorías contra pilotos (hombres). Creo que este campeonato es un paso adelante para las mujeres, pero como piloto voy a intentar buscar la mejor oportunidad para mí para seguir creciendo cada temporada", dijo.

En cuanto a Jerez, apuntó que "para mí es uno de los circuitos más especiales siempre, llevo muchísimos años corriendo aquí, he corrido el Andaluz cuando tenía 8 años, he corrido aquí mil veces. Acabar el campeonato en España, peleando por el campeonato del mundo y tener la oportunidad de poder hacerlo dentro de nuestra gente es más especial aún porque estará nuestra familia, amigos...".