Las ausencias en el último round del WorldSBK en Jerez

Varios pilotos oficiales del Mundial de Superbike se van a perder la última cita del campeonato mundial en el trazado Ángel-Nieto. Dominique Aegerter no competirá este fin de semana en Jerez tras ser declarado no apto después de la fractura que sufrió del quinto metacarpiano de la mano derecha mientras entrenaba antes del Round de Estoril. El suizo se sometió a una cirugía con el objetivo de regresar en Jerez, pero no ha obtenido el plácet del equipo médico.

Tampoco va a subirse a la moto este fin de semana Danilo Petrucci. ‘Petrux’ se sometió esta semana a una cirugía para estabilizar una fractura en el cuarto metacarpiano de su mano derecha, pero no ha recibido la autorización médica para competir, por lo que el Barni Ducati ha anunciado que Nicholas Spinelli ocupará su lugar.

Petrucci se lesionó la mano en un extraño accidente en el gimnasio y aunque pilotar en Portugal, fue declarado no apto tras el FP1. Después de operarse, tenía la intención de correr en Jerez, pero no ha pasado el examen médico. "Siento mucho no poder disputar la última carrera con el equipo Barni. Me había imaginado un final diferente; esperaba este fin de semana para luchar por el tercer puesto en el campeonato y despedirme del equipo con una buena actuación. En cambio, las cosas han ido de otra manera, y duele aún más porque no podremos luchar ni compartir este último fin de semana juntos", señalaba el italiano.

Por otro lado, Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) ha sido declarado apto para competir en el Round Pirelli de España, tras haberse perdido la mayor parte de la acción en Estoril debido a una contusión torácica. El británico participó en las sesiones FP1, FP2 y FP3 en Portugal antes de ser declarado no apto, pero ahora, tras unos días más de descanso y recuperación antes de Jerez, ha recibido la luz verde para competir en el último round de la temporada.