Jerez busca a sus nuevos campeones de Superbike

Tres son los títulos que se deciden este fin de semana en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, instalación que acoge a partir de este mismo viernes la última prueba del Campeonato del Mundo de Superbike, el certamen de las motos derivadas de fábrica que compila un total de cuatro categorías: Superbike, Supersport, Supersport300 y el Campeonato Mundial Femenino que, por segundo año, se ha disputado dentro del WorldSBK.

Todos los focos apuntan indefectiblemente a la máxima de las categorías, un Mundial de Superbike que por tercer año consecutivo va a coronar a su campeón en Jerez de la Frontera. En 2023, Álvaro Bautista conquistaba su tercer título mundial y el segundo de Superbike (logró otro en 125cc en 2006) convirtiéndose en el primer español con un doblete en esta categoría. El talaverano llegaba a la última cita con todo a favor y sólo necesitaba sumar dos puntos (con 62 en juego) para obtener el Mundial y lo hacía a lo grande ganando la Carrera 1.

Las tornas giraron en 2024, Bautista estuvo todo el año lastrado por una lesión y, para colmo, tenía que cumplir con las nuevas normas de peso entre el binomio piloto-moto por el que salía gravemente perjudicado. Así, el campeonato fue un mano a mano entre Toprak Razgatlioglu y Nicolo Bulega, compañero de Bautista en el equipo oficial de Ducati. El turco, en su primer año con BMW, aterrizaba en Jerez con 46 puntos de ventaja sobre el italiano y se proclamaba campeón del mundo -de paso callaba algunas bocas que decían que su fichaje de Yamaha a BMW era un paso atrás en su carrera- acabando segundo en la primera de las pruebas del fin de semana.

Nicolo Bulega. / ducati

Este año, la situación es muy similar. ‘Razga’ llega líder con 39 unidades sobre Bulega, que no se resigna y promete dar batalla este fin de semana sobre el asfalto jerezano pese a que hace unos días en Estoril era el piloto otomano el que ampliaba en dos puntos su ventaja.

Los números de 2025

Y es que el Mundial de Superbike ha sido una vez más cosa de dos. Entre el de BMW y el de Ducati se han repartido las victorias de las 11 pruebas celebradas hasta este fin de semana, con la única excepción de la segunda manga del Round de Países Bajos, ganado por Andrea Locatelli.

De esta forma, sin contar con las carreras Superpole (más cortas y que reparten la mitad de los puntos al igual que sucede en MotoGP con las sprint), Razgatlioglu ha subido a lo más alto del podio en 13 ocasiones, mientras que Bulega se ha llevado el gato al agua en ocho citas. El italiano firmó un triplete (pleno de victorias contando también con la sprint) en el primer Round disputado en Australia y en el cuarto celebrado en el circuito de Cremona; mientras que el turco ha copado los podios en cinco ocasiones, cimentando su ventaja en los triunfos consecutivos de Emilia-Romagna, Donington, Hungría y Magny Cours, además de lograr otro triplete en la segunda ronda celebrada en Portimao.

Dos títulos más en juego

El español Beñat Fernández intentará defender su liderato en Supersport300 ante Carter Thompson y David Salvador, quienes también llegan con opciones. De hecho, Thompson ocupa la segunda posición a tan solo 10 puntos del español, mientras que Salvador se sitúa a 22. Emoción servida durante el fin de semana.

Igualmente, el Mundial Femenino busca nueva campeona tras el título de Ana Carrasco en 2024. María Herrera y Beatriz Neila están separadas por sólo seis puntos.

Manzi, campeón

Ha sido una temporada llena de emociones y grandes peleas, en la que Stefano Manzi (Pata Yamaha Ten Kate Racing) se ha alzado con la corona de Supersport con un round de antelación por delante de Can Oncu. Manzi celebró su primer título de WorldSSP el pasado fin de semana en Estoril tras ganar la Carrera 2. Después de dos temporadas siendo segundo, el italiano ha conseguido mejorar su marca y se marchará a WorldSBK como campeón del mundo.