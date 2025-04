Bagnaia llega al GP de Jerez con la mirada puesta en recuperar sensaciones

Pecco Bagnaia, campeón del mundo en 2022 y 2023, afronta el Gran Premio de España en Jerez con el objetivo de reencontrarse con su mejor versión. Tras aprovechar la caída de Marc Márquez en Austin para lograr su primera victoria de la temporada, el piloto italiano se ha reenganchado a la lucha por el título, pero aún no termina de sentirse cómodo sobre su Ducati.

En Qatar, uno de los escenarios tradicionalmente favorables para él, las sensaciones no fueron las esperadas. Una caída durante la clasificación condicionó su posición de salida y, con ello, su rendimiento en carrera. Mientras tanto, su compañero de equipo volvió a dominar con autoridad. Jerez se presenta ahora como un punto de inflexión clave para Bagnaia, que necesita sumar fuerte y recuperar la confianza si quiere mantenerse en la pugna por el campeonato.

En la rueda de prensa de pilotos, el de Ducati confesaba que “este circuito se le da bien a nuestra moto. Tendremos que ver todas las condiciones, por el desastre que ocurrió aquí hace dos meses. Los últimos tres grandes premios han sido distintos, y aquí el año pasado tuvimos una batalla intensa. Creo que este año será distinto, la competitividad de Marc ha aumentado y se siente mejor. En esta ocasión, tengo que dar un paso adelante".

“Puedo luchar por la victoria”

Aunque Márquez pueda ser más fuerte este fin de semana que en 2024, Bagnaia espera mostrar sus buenas sensaciones: "Puedo luchar, estoy en disposición de pelear por la victoria. Creo que tengo un gran potencial y que podré hacerlo. La razón por la que me está costando es que me resulta difícil conseguir esas buenas sensaciones. Yo creo que Marc está en un gran estado de forma, y lo está clavando todo a la perfección. Todos conocemos el potencial de Marc, y para batirle has de estar un paso por delante. Estoy trabajando en ello. Pero creo que mi potencial es suficientemente bueno como para plantarle cara, como mínimo".

"Marc está en una situación en la que puede finalizar segundo, sin arriesgar demasiado, pero es un piloto que normalmente no quiere terminar segundo. No se conforma. Entonces, yo estoy aquí para intentar ganar. Solo tengo que centrarme en el fin de semana, en ser competitivo, y después, si tengo la oportunidad de vencer, lo intentaré", siguió.

A por la 22 consecutiva

Sobre cuál puede ser su fortaleza en el Circuito de Jerez, el piamontés lo tiene claro, así como su debilidad: "Las curvas de derecha. Aquí me salen bien. Pierdo en las de izquierda, pero vamos a intentar cerrar esta diferencia aquí". Hay que recordar que Ducati puede igualar en Jerez las 22 victorias consecutivas de Honda, mejor registro de la categoría reina. ¿Podrán hacerse las Desmosedici con todos los triunfos? Según Pecco: "Ducati está teniendo unas prestaciones perfectas, y los pilotos también. Cuentan con el mejor paquete, y pueden continuar así de manera regular. La esperanza es que podamos hacerlo".

Mientras tanto, son Marc y su hermano, Alex Márquez, quienes han tomado el protagonismo de MotoGP. Preguntado sobre si una posible rivalidad entre ambos le podría ayudar, Bagnaia contestó lo siguiente: "Son hermanos, y están luchando por un objetivo increíble, ganar el título. Alex está haciendo un trabajo fantástico para igualar el rendimiento todos los fines de semana. Marc no es que esté apretando mucho más, pero probablemente tiene mejores sensaciones en las últimas carreras. Así que no creo que vayan a empezar a discutir, porque son hermanos. Cuando haya trapos sucios, los lavarán en casa, pero en la pista lo harán de manera muy profesional. No creo que, si Alex tiene la oportunidad de ganar, Marc vaya a cometer una estupidez, y viceversa".