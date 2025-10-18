Bulega gana en Jerez y Razgatlioglu, a tres puntos de su tercer mundial de Superbike

Toprak Razgatlioglu tendrá que esperar a este domingo para revalidar el título de campeón del Mundo de Superbike. El turco ha acabado segundo en Jerez por detrás de Nicolo Bulega, el único que podría arrebatarle la corona antes de la marcha del otomano a MotoGP para estar la próxima temporada en el Pramac Racing Yamaha. El italiano se ha impuesto en el Circuito de Jerez de manera incontestable, siendo primero de principio a fin y con una clara ventaja sobre el de BMW, que ya era consciente del gran ritmo de la Ducati. Tercero ha sido Álvaro Bautista, quien ha protagonizado una remontada espectacular pasando de la octava posición al podio tras una batalla contra Gardner, Vierge, Locatelli y Iannone.

El Mundial de Superbike llega este domingo a su última cita con dos pruebas, la Tissot Superpole y la Carrera 2. Toprak sigue líder, ahora con 34 puntos de ventaja sobre Bulega, que necesita ganar las dos citas para sumar 37 puntos y ponérselo difícil al piloto turco, al que le basta sumar 3 puntos en alguna de las dos mangas para revalidar su título.

Arrancó Nicolo Bulega como un tiro y aunque Razgatlioglu llegó a colocarse primero en la curva 1 fue un espejismo, ya que el italiano -que se llevó la superpole por delante del líder y de los hermanos Lowes- impuso un ritmo brutal en la primera vuelta, pasando por primera vez bajo el ovni de meta con más de un segundo de ventaja sobre Andrea Iannone, quien lideraba al grupo por delante del turco y de Alex Lowes.

Monólogo de Bulega

Razgatlioglu se quitó de encima muy rápido a Iannone para ocupar la segunda posición, aunque Bulega se le había marchado ya a más de dos segundos en el tercer giro, que no completaba el seis veces campeón mundial Jonathan Rea. El norirlandés se iba al suelo en la curva 4 -donde cayó Marc Márquez en 2020 sufriendo la peor lesión de su carrera- y se despedía de la Carrera 1 con pena y sin gloria. El piloto más laureado de la historia de Superbike se despedirá este domingo de la actividad deportiva y espera hacerlo de mejor manera.

Bulega, Razgatlioglu y Bautista, en el podio. / Manuel Aranda

Con las dos primeras posiciones definidas desde prácticamente la segunda vuelta, Iannone lideraba la pelea por el tercer cajón del podio por delabte de Alex Lowes y el español Xavi Vierge, el mejor de la armada hispana, y más atrás en un segundo grupo intentaban llegar Remy Gardner, Andrea Locatelli y Álvaro Bautista, que también se despide del equipo oficial de Ducati aunque no de WorldSBK, ya que la próxima temporada se enrolará, con 41 años, en el Barni Spark Racing Team.

Remontada de Bautista

A 14 vueltas del final, la ventaja de Nicolo Bulega sobre Toprak superaba ya los tres segundos y la carrera se convertía ya en una lucha por la supervivencia, ya que al mínimo error las opciones de título se le escapaban al italiano, mientras que el otomano controlaba la situación consciente de que acabar así la prueba le dejaba con 34 puntos de ventaja con 37 por disputar en las dos carreras dominicales.

El verdadero interés estaba detrás en la lucha por el podio. Bautista, de menos a más durante todo el fin de semana, se deshacía de Gardner y Locatelli y se lanzaba en busca del trío formado por Iannone, Alex Lowes y Vierge. En el ecuadaro de la prueba, el talaverano ya estaba enganchado a la rueda de Xavi Vierge, al que se fue 'cocinando' a fuego lento para darle el zarpazo en la curva 1 del décimo giro, pasando además en un doble adelantamiento colosal a Lowes y yéndose en pos del italiano, su próxima víctima.

Toprak, rodando segundo por delante de Iannone, al fondo. / Manuel Aranda

En el mismo punto que dos vueltas antes, el 19 de Ducati superaba al fin al italiano, pero en la curva Michelin cometía un error, entraba colado y se tenía que abrir para no perder la estabilidad, cayendo de nuevo a la quinta posición. Vuelta a empezar. Corrigió en el giro Dani Pedrosa y se lanzaba de nuevo a por Iannone, aunque comenzaba a sufrir del tren delantero.

Últimas vueltas

Con todo decidido por delante -a expensas de un posible error de Bulega o Razgatliolglu-, lo interesante seguía estando en la pelea por el tercer puesto. Álvaro Bautista volvía a adelantar a Iannone en la curva Pedrosa y con cinco vueltas por delante aún, imponía un ritmo endiablado que costaba seguir a sus oponentes. El español fue abriendo un hueco que ya fue imposible de cerrar y certificó una gran tercera plaza por detrás de los dos primeros, que juegan en otra liga.