Carmelo Ezpeleta, motor de Jerez

Premios, reconocimientos y homenajes, como las sombras alargadas, se producen cuando dejas huella en la vida. Mas meritorio resulta quien sin buscar la gloria o aplausos, es distinguido por los beneficios y trascendencia que su esfuerzo generan. Esa ha sido la razón que ha justificado erigir un monumento a Carmelo Ezpeleta en la curva 7 del Circuito de Jerez, en justa reciprocidad por haber sido un ‘motor’ esencial en el impulso y proyección de este trazado en las cuatro décadas que ahora celebra. Era una cuestión de justicia, pues en los 34 años que este barcelonés lleva al mando de MotoGP, el Mundial siempre se ha mantenido en Andalucía. A diferencia de la Fórmula 1, que vino en siete ocasiones y se marchó, las notos no se van porque Carmelo ha puesto aquí su corazón; él escucha a la soberana afición que inunda este circuito con llenos históricos. Así, con los máximos honores, el nombre de este ilustre inventor del motociclismo moderno se ha unido al de otros héroes, como Ángel Nieto, que también colocaron sus apellidos en alguno de los 12+1 virajes de esta catedral del motor. Todos son leyendas, y Carmelo un mito más del templo.

Como no podía ser menos, el emotivo homenaje recibido este soleado 26 de abril de 2025 desató la emoción de Ezpeleta: ”Nunca hubiera imaginado que el Circuito de Jerez tendría una curva con mi nombre. Estoy encantado, me hace una ilusión enorme, bestial, a la que se añade también el hecho de que la curva anterior está a nombre de Dani Pedrosa, para mí, que ya voy siendo mayor y tengo que decir las cosas como las pienso, es uno de los mejores pilotos de la historia. Es una tremenda felicidad tener este busto aquí -obra del escultor arcense Manuel Arias-. Por ello quiero agradecer al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía que hayan tenido este gesto conmigo, lo aprecio muchísimo”, declaró el máximo responsable del Mundial de MotoGP, para el que la Alcaldesa de Jerez tuvo palabras de sentido elogio: ”Qué mejor manera de celebrar el 40 aniversario que rindiendo homenaje a una persona que ha pilotado la vida de este circuito a lo largo de todos estos años. El Circuito de Jerez es uno de los más importantes del mundo y el Gran Premio el más valorado por la afición y es gracias a Carmelo Ezpeleta y a todo su equipo, que han sabido trabajar junto a Cirjesa. Gracias, Carmelo, he sido alcaldesa en varias ocasiones y Carmelo siempre se ha entregado a esta ciudad y ha tenido muy claro que Jerez tenía que mantener su Gran Premio de motociclismo, en momentos difíciles siempre nos ha ayudado y ha hecho posible que no perdiésemos el Gran Premio. Es una persona comprometida por Jerez. Jerez te debe mucho y por eso te rendimos este pequeño homenaje para todo lo que te mereces. El número 7 es el número de la perfección y tú has hecho de este el Circuito perfecto”.

Carmelo Ezpeleta es un enamorado de Jerez y su Circuito. / Álvaro Rivero / Circuito de Jerez

En esa misma sintonía se expresó también el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal: ”MotoGP y Jerez es un binomio difícil de separar, indisoluble. Este es un proyecto colectivo en el que Carmelo es el gran capitán, ha puesto más de lo que pudiera ser razonable para que Jerez tenga este protagonismo y, de facto, la prueba más importante del Mundial. No se entiende MotoGP sin Jerez y nos encargaremos de que sea así por mucho tiempo”. Ojalá así sea, en sus manos también está porque como muy bien expresó el incombustible gerente del Circuito de Jerez: “Carmelo Ezpeleta es un hombre con la mano siempre tendida. Eso le engrandece y diferencia. De hecho, este monumento en su honor es a la persona, no al personaje, como ocurre con otras distinciones que se otorgan. El monumento es para él, con lo que se ensalza aún más su figura”. A la zaga, no menos emotivo fue el mensaje que Pablo Fernández, jefe de mantenimiento del trazado andaluz con 40 años de servicio a sus espaldas, pidió colocar en el panel digital de la nueva portada de acceso al Circuito: “Gracias Carmelo, por estos 40 años dándonos vida”.

También se muestra claro y rotundo el ocho veces campeón mundial Marc Márquez: “Carmelo es ‘El jefe’, la persona que ha cambiado el Mundial de Motociclismo, el creador de MotoGP. Yo siempre pongo un ejemplo: antes las motos se querían parecer a la Fórmula 1, y ahora es al revés, La F-1 se quiere parecer a MotoGP. Esto significa que se ha hecho un gran trabajo. Carmelo tiene un gran grupo. Cuando veo los montajes es increíble y parece mentira. Poco a poco han creado un “monstruo”. A Carmelo le gusta hablar con los pilotos, algo que en un campeonato es difícil. Sin duda, que al máximo responsable le guste saber nuestra opinión e intentar mejorar conjuntamente, dice mucho de él. Yo cuando me habla me quedo embobado porque sé que me puede aportar muchas cosas. Carmelo y yo hemos vivido muchos momentos juntos. El día que nos presentaron, su reacción fue: ¡Pero si es un niño! Eso lo tengo grabado desde que tenía quince añitos”. No menos explicito es el tricampeón mundial y Leyenda de MotoGP Dani Pedrosa: “El inigualable Circuito de Jerez Ángel Nieto tiene 12+1 curvas y una de ellas lleva mi nombre. Está justo antes de la que ahora tiene quien manda en MotoGP, Carmelo Ezpeleta, que bien merecía ese honor con el que acaban de distinguirle. Su liderazgo en estos 34 años ha sido y es indiscutible, pues nuestro deporte ha llegado a lo más alto gracias a él”. Y en esa misma línea de opinión se expresa también el tetracampeón Jorge Martínez ‘Aspar’: “Carmelo Ezpeleta es una persona importantísima, que ha revolucionado el motociclismo desde 1992 hasta aquí con su trabajo incansable en Dorna. Le conozco desde hace más de cuarenta años, cuando él era director en el Circuito del Jarama y lo considero uno de los grandísimos ‘culpables’ de que hoy el motociclismo español sea un referente mundial. Ángel Nieto fue la semilla y luego empezamos a llegar muchos pilotos españoles, pero Ezpeleta es para mí la persona clave de lo que hoy es MotoGP, y también de lo que España supone en el motociclismo a nivel mundial. Por tanto, considero más que merecidísima esta curva con el nombre de Carmelo Ezpeleta en Circuito de Jerez. Y además, soy muy feliz que la curva siguiente sea la mía. Es un honor”.

Junto al doble campeón mundial de Fórmula 1 Fernando Alonso. / MotoGP.com

Ezpeleta, nacido en Barcelona hace 78 años, tuvo que abandonar sus estudios de ingeniería, pues la profesión la llevaba ya por dentro y había importantes retos esperándole, como la creación del circuito de Calafat en Tarragona, o la dirección del trazado madrileño del Jarama, que ejerció durante 10 años (incluyendo al equipo Ford-RACE con Carlos Sainz al frente del Mundial de Rallyes en 1987 y 1988), o la no menos exigente responsabilidad al frente del consorcio que hizo posible el circuito de Catalunya. Los deportes del motor encontraron en Carmelo al gran impulsor de la era moderna, apoyado en la etapa de mayor innovación tecnológica y difusión televisiva, que él ha sabido dirigir como ningún otro. Con su trabajo al frente de Dorna, que ahora tiene como máximo accionista a la misma propietaria de la Fórmula 1 (la empresa Liberty Media), Ezpeleta ha desarrollado desde 1992 una labor increíble y fructífera, que ha coincidido con la más exitosa de nuestro país en estos deportes. Por su dirección al frente de esta compañía pasan no sólo las tres categorías del Mundial: Moto2, Moto3 y MotoGP, sino que controlan también el Mundial de Superbikes, el Junior GP, la Rookies Cup y la Asian Tallent Cup. Muchas competiciones bajo un mismo objetivo: resultados y espectáculo.

A medida que cumples años, te vuelves más exigente escogiendo a tus ídolos. Entre los dos o tres que yo tengo, está Carmelo Ezpeleta, al que conozco desde hace casi cuatro décadas. Doy fe de sus méritos, virtudes y cualidades ilimitadas. Destaco de él su sinceridad, la inagotable capacidad de esfuerzo, la pasión por lo que hace, su actitud inasequible al desaliento. Es un hombre directo, un profesional convincente, humanista, ajustado a la realidad, reflexivo y ágil cual centella. No divaga ni se anda con rodeos, resuelve con hechos y ha logrado que el motociclismo sea un deporte atractivo, espectacular, seguro, en evolución y catarsis permanente. Y es que si hay quienes se emocionan viendo a sus héroes triunfando, a mí me ocurre lo mismo con Ezpeleta, al que considero un gigante del deporte y, sobre todo, el inventor del motociclismo moderno, también llamado MotoGP. Campeones no son sólo los deportistas, para mí tienen el mismo mérito quienes los forjan…

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue Editor Jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como Jefe de Prensa del Circuito de Jerez.