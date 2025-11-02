Carrascal, campeón de la Copa Racer GT en el Circuito de Jerez

Con una espectacular jornada de carreras concluía este domingo el Jerez Iberian Racing Festival en el Circuito, evento que ha ofrecido a los aficionados un intenso programa de competiciones con nueve carreras llenas de emoción y adrenalina. Un auténtico disfrute para los amantes del motorsport que, además, pudieron pasear por los boxes y acercarse a las máquinas protagonistas de este certamen ibérico de automovilismo.

El plato estrella de la categoría fueron las clases de Supercars con sus potentes Mclaren, Toyota, Aston Martin, Mercedes, Ginetta, Porsche o BMW entre otros. La categoría contaba con carreras separadas para las clases Supercars GTC y TCR y Supercars GT4 ambas mangas de 50 minutos de duración con cambio de pilotos incluido. La matinal arrancó con la clase GTC, donde se imponía Daniel Teixeira (Hyundai) con más de 11 segundos con respecto al Ligier de la dupla Santos-Iribas que lograban la segunda plaza de la Scrach y Acosta-Cacoilo, también con Ligier logrando la tercera plaza de la general. Por su parte, la segunda manga era dominada por Camelo/Simoes, seguido de Rui Miritta y Staccini-Mitchell que lograban la tercera plaza.

Dos Porsche rodando en la categoría de Supercars. / Álvaro Rivero / Circuito de Jerez

En GT4, Mathieu Martíns lograba la pole, manteniendo la posición durante las primeras once vueltas, cuando la pareja André-Loberas tomaba un efímero mando de dos vueltas antes de ser sobrepasados por Granzella-Huber, que mantenían el liderato durante 5 vueltas para cederlo por una vuelta a la pareja Martíns-Oliveira que, a su vez, lo traspasaban a la vuelta siguiente a los finalmente vencedores Abreu-Mora, que lograban la victoria por delante de Machado-Ferrer y Martíns-Oliveira que conseguían la tercera plaza del pódium. La segunda manga ya por la tarde la ganaban Pires-Guedes con Machado-Ferrer en segunda posición siendo terceros Martins-Oliveira.

Una nube descargaba antes del arranque de la maratoniana jornada dominical dejando la pista húmeda y resbaladiza, lo que contribuyó al caos en la Copa Racer, primera del programa. Los contendientes al título de las dos categorías en liza llegaban muy apretados en la general tras las dos mangas del sábado, con una diferencia de puntos mínima entre los candidatos. Las delicadas condiciones de la pista por la humedad tras la lluvia provocaba salidas de pista de los favoritos al título, Safety Cars de neutralización que marcaban una carrera de pura supervivencia. Entre ellos, Pablo Carregal (finalmente descalificado), que comandaba la prueba hasta la llegada en los últimos giros del vehículo que compartían Antonio y Ana Sainero. Por detrás, duelo muy importante para el campeonato entre Burguera y Carrascal que se decantaba al final para el segundo. A falta de la cita de Navarra, acumula la distancia justa para conseguir el título de la Copa Racer en su clase G.T. En la clase de Turismos, Guillem Serna-Alvaro Rodríguez lograban la victoria por delante de Maurice-Pozzuto y Latorre-Miguélez, terceros.

La siempre divertida categoría Caterham. / Álvaro Rivero / Circuito de Jerez

Apretadas luchas también se vivieron en la categoría Porsche Sprint Challenge Iberica en sus distintas mangas. En la primera de ellas, Dylan Pereira tomaba el mando desde los inicios consiguiendo la victoria con un amplio margen de 11 segundos con respecto al piloto español Borja García. En la carrera larga, la victoria correspondió a la dupla Barambio-Garcia, seguido de Manuel Alves y el dúo Fernandes-Pereira en tercer lugar.

Por último, las categorías Caterham 420R y Caterham 340R disputaban su tercera y última manga del fin de semana. En la primera de ellas Pedro Reis Ferreira conseguía el triunfo por delante de Gonçalo Nobre Da Veiga y JJ Oliveira, mientras en la clase 340R, la victoria in extremis la conseguía Ruben Da Costa al realizar un increíble interior en la curva final a Bernardo Bello que se tuvo que conformar con la segunda plaza, siendo Abilio Justo, tercero.